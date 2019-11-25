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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 256257258259 Додано: Вів 26 лис, 2019 01:46 Shram написав: Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать.

Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть.

Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно.

Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.



И что?

Это как-то мешает России как стране наращивать военную силу, вести агрессивную политику, расширять свои сферы влияния, продавливать свои интересы любыми способами и так далее.

Нет никак не мешает.

И никогда не мешало.

Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом.

Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет. Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать.Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть.Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно.Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.И что?Нет никак не мешает.И никогда не мешало.Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом.Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет.

А чого так хвилюватись?

В Росії не просто є бідні і ніщі(такі є в кожній країні), а Росії тотальна бідність.

І не треба тут про Україну, в Україні не краще, але ми не претендуємо на "имперские амбиции".

Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР.

Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все.

Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою". А чого так хвилюватись?В Росії не просто є бідні і ніщі(такі є в кожній країні), а Росії тотальна бідність.І не треба тут про Україну, в Україні не краще, але ми не претендуємо на "имперские амбиции".Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР.Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все.Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою". andrijk777

Повідомлень: 1815 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 06:54 andrijk777 написав: Shram написав: Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать.

Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть.

Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно.

Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.



И что?

Это как-то мешает России как стране наращивать военную силу, вести агрессивную политику, расширять свои сферы влияния, продавливать свои интересы любыми способами и так далее.

Нет никак не мешает.

И никогда не мешало.

Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом.

Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет. Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать.Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть.Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно.Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.И что?Нет никак не мешает.И никогда не мешало.Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом.Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет.



Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР. Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР.



Вы что проспали последние 10-20 лет?

Уж кому-кому, но точно не украинцам отрицать то, что именно военная сила как была, так и остается одним из главных способов установления своих интересов. Что Крым и Донбасс у Украины экономически отжали?



И это касается не только России. Иначе не было бы вторжения в Ирак, в Ливию, бомбардировок Йемена и прочих-прочих со стороны Запада. Заметьте уже в 21-ом столетии. Которое в этом плане ничем не отличается от 20-го или 19-го, или ещё пары тысячелетий человеческой истории.

Думаете что человечество вдруг глобально изменилось от того что пара циферок на календаре поменялась?



andrijk777 написав: Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все.

Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою". Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все.Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою".



Оу, уже через 20-30 лет.

А в 2015-ом году все меня уверяли что России кирдык придет в 2017-ом. Как только нефть по 40 баксов будет. Потом перенесли на 2018 как только ЗВР закончатся. Потом перенесли на 2020-ый, как только санкциями задавят.



А экономика России тем временем чувствует себя превосходно - ЗВР и ВВП растут, долги падают, демография стабилизировалась, постоянный профицит бюджета и внешней торговли, мощный приток рабочих рук, инфляция на уровне стран Европы и так далее.

Что-то не видно "економіка Росії помаленьку вмирає".



А знаете кому выгодно скармливать украинцев вот такими - "скоро Россия развалится" - сказками.

Ничего не нужно делать, не нужно обновлять вооруженные силы, не нужно укреплять границы, не нужно модернизировать армию, не нужно тратить деньги на ВПК - ведь "скоро РФ сама развалится".

Не нужно расследовать воровство в армейских заказах, не нужно наказывать проворовавшихся директоров оборонных заводов, не нужно искать виновных в шестом по счету по счету за последние пять лет пожаре на крупнейших складах боеприпасов, не нужно спрашивать где новое вооружение для армии - ведь "скоро РФ сама развалится".



Сиди спокойно украинец, ничего делать не нужно, сиди и жди, и не требуй ничего от власти, этого не нужно - ведь скоро "Россия сама развалится" Вы что проспали последние 10-20 лет?Уж кому-кому, но точно не украинцам отрицать то, что именно военная сила как была, так и остается одним из главных способов установления своих интересов. Что Крым и Донбасс у Украины экономически отжали?И это касается не только России. Иначе не было бы вторжения в Ирак, в Ливию, бомбардировок Йемена и прочих-прочих со стороны Запада. Заметьте уже в 21-ом столетии. Которое в этом плане ничем не отличается от 20-го или 19-го, или ещё пары тысячелетий человеческой истории.Думаете что человечество вдруг глобально изменилось от того что пара циферок на календаре поменялась?Оу, уже через 20-30 лет.А в 2015-ом году все меня уверяли что России кирдык придет в 2017-ом. Как только нефть по 40 баксов будет. Потом перенесли на 2018 как только ЗВР закончатся. Потом перенесли на 2020-ый, как только санкциями задавят.А экономика России тем временем чувствует себя превосходно - ЗВР и ВВП растут, долги падают, демография стабилизировалась, постоянный профицит бюджета и внешней торговли, мощный приток рабочих рук, инфляция на уровне стран Европы и так далее.Что-то не видно "економіка Росії помаленьку вмирає".А знаете кому выгодно скармливать украинцев вот такими - "скоро Россия развалится" - сказками.Ничего не нужно делать, не нужно обновлять вооруженные силы, не нужно укреплять границы, не нужно модернизировать армию, не нужно тратить деньги на ВПК - ведь "скоро РФ сама развалится".Не нужно расследовать воровство в армейских заказах, не нужно наказывать проворовавшихся директоров оборонных заводов, не нужно искать виновных в шестом по счету по счету за последние пять лет пожаре на крупнейших складах боеприпасов, не нужно спрашивать где новое вооружение для армии - ведь "скоро РФ сама развалится".Сиди спокойно украинец, ничего делать не нужно, сиди и жди, и не требуй ничего от власти, этого не нужно - ведь скоро "Россия сама развалится" Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2912 З нами з: 26.03.16 Подякував: 148 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 09:51 Shram написав: avax написав: Еще немного, еще чуть-чуть...





Ха-ха-ха.

Прям юмореска.

Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".

Да? Ха-ха-ха.Прям юмореска.Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".Да?

Всем любителям порассуждать о российской бедности,предлагаю ОГЛЯНУТЬСЯ ВОКРУГ СЕБЯ. Причем далеко ходить не надо, все есть тут на форуме

Купівельна спроможність українців - найнижча в Європі

/topic230782.html#p4800921

Национальный доход на душу населения в 18-ом

GNI per capita, Atlas method (current US$)

Ukraine 2018 2,660

Suriname 4,990

Sri Lanka 4,060

Russian Federation 10,230

Nigeria 1,960

Mongolia 3,580

Moldova 2,990

Lao PDR 2,460

Kosovo 4,230

India 2,020

Honduras 2,330

Ghana 2,130

Georgia 4,130

Egypt, Arab Rep. 2,800

Belarus 5,670

Azerbaijan 4,050

ttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD

Это часть ВВП - ИМЕННО ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ.

И согласно этому показателю,доходы среднего украинца ВЧЕТВЕРО НИЖЕ, чем доходы бедного россиянина, составляют всего 40% от небогатого белоруса, чуть больше, чем у жителя Гондураса/Египта/Лаоса/, но на 15% меньше, чем у молдованина! и на 40 - чем у монгола! Вот куда докатилась страна, 30 лет назад всерьез претендовашая на роль второй Франции!!!

А что же с накоплениями? Тут тоже далеко ходить не надо

Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 листопада 2019 року склала 458,9 млрд грн.

загальна кількість вкладників станом на початок листопада 2019 року становить 43,0 млн;

кількість вкладників із вкладами понад 200 000 грн становить 421,2 тис, і сума їх вкладів сягає майже 263,3 млрд грн;

https://news.finance.ua/ua/news/-/46052 ... nfografika

И проблема даже не в том, что сумма депозитов населения в стране (1,2 трлн. рублей в эквиваленте) в 24,5!!! раза меньше, чем этот показатель в РФ (30 лет назад население УССР держало в Сбербанке 65,5 млрд. рублей против 169 млрд. в РСФСР - всего в 2,6 раза меньше), а в том, что менее, чем на 1% вкладов лежит 57% ВСЕХ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ, а средний размер остальных 99% вкладов составляет всего 4600 гривен - УРОВЕНЬ ПОЛНОЙ НИЩЕТЫ!!! Всем любителям порассуждать о российской бедности,предлагаю ОГЛЯНУТЬСЯ ВОКРУГ СЕБЯ. Причем далеко ходить не надо, все есть тут на форумеЭто часть ВВП - ИМЕННО ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ.И согласно этому показателю,доходы среднего украинца ВЧЕТВЕРО НИЖЕ, чем доходы бедного россиянина, составляют всего 40% от небогатого белоруса, чуть больше, чем у жителя Гондураса/Египта/Лаоса/, но на 15% меньше, чем у молдованина! и на 40 - чем у монгола! Вот куда докатилась страна, 30 лет назад всерьез претендовашая на роль второй Франции!!!А что же с накоплениями? Тут тоже далеко ходить не надоИ проблема даже не в том, что сумма депозитов населения в стране (1,2 трлн. рублей в эквиваленте) в 24,5!!! раза меньше, чем этот показатель в РФ (30 лет назад население УССР держало в Сбербанке 65,5 млрд. рублей против 169 млрд. в РСФСР - всего в 2,6 раза меньше), а в том, что менее, чем на 1% вкладов лежит 57% ВСЕХ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ, а средний размер остальных 99% вкладов составляет всего 4600 гривен - УРОВЕНЬ ПОЛНОЙ НИЩЕТЫ!!! Волгарь Повідомлень: 7337 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 10:03 ПравильнА - на Раисси вчетверо более получають, жруть и сруть соответственно.

Поэтому - "Путинпамаги!" почистить выгребную яму, открыть закрытую пять лет назад баню, растопить сталактит из говна, поставить новый аппарат по продаже боярки.

Да, забыли - едять на Рассии мяса больше тоже вчетверо, пАтАмуШо у каждого пересичного на утро стейк рибай, а на ужин шашлык в полкило веса. барабашов Повідомлень: 1553 З нами з: 16.06.15 Подякував: 148 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 10:18 Shram написав:

Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать.

Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть.

Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно.

Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.



И что?

Это как-то мешает России как стране наращивать военную силу, вести агрессивную политику, расширять свои сферы влияния, продавливать свои интересы любыми способами и так далее.

Нет никак не мешает.

И никогда не мешало.

Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом.

Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет. Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать.Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть.Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно.Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.И что?Нет никак не мешает.И никогда не мешало.Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом.Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет.

Ну вся ця тема - це такі собі мрії про те , щоб у сусіда корова здохла ...

Ну і про те , що по суті - хорошого там нічого немає - хоч є великий достатньо відсоток громадян України - які думають інакше . От і все ... А нам дехто намагається довести - що у нас все погано і буде краще - якщо ми будемо дружити ... А ми все-таки не хочемо - бо чомусь імперські амбіції вилазять майже з кожного росіянина . Хорошого , поганого , провладного , опозиціонера ... Ну вся ця тема - це такі собі мрії про те , щоб у сусіда корова здохла ...Ну і про те , що по суті - хорошого там нічого немає - хоч є великий достатньо відсоток громадян України - які думають інакше . От і все ... А нам дехто намагається довести - що у нас все погано і буде краще - якщо ми будемо дружити ... А ми все-таки не хочемо - бо чомусь імперські амбіції вилазять майже з кожного росіянина . Хорошого , поганого , провладного , опозиціонера ... Puente Повідомлень: 2143 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 256257258259 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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