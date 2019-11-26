Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать. Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть. Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно. Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.
И что? Это как-то мешает России как стране наращивать военную силу, вести агрессивную политику, расширять свои сферы влияния, продавливать свои интересы любыми способами и так далее. Нет никак не мешает. И никогда не мешало. Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом. Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет.
А чого так хвилюватись? В Росії не просто є бідні і ніщі(такі є в кожній країні), а Росії тотальна бідність. І не треба тут про Україну, в Україні не краще, але ми не претендуємо на "имперские амбиции". Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР. Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все. Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою".
Shram написав:Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать. Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть. Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно. Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.
И что? Это как-то мешает России как стране наращивать военную силу, вести агрессивную политику, расширять свои сферы влияния, продавливать свои интересы любыми способами и так далее. Нет никак не мешает. И никогда не мешало. Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом. Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет.
Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР.
Вы что проспали последние 10-20 лет? Уж кому-кому, но точно не украинцам отрицать то, что именно военная сила как была, так и остается одним из главных способов установления своих интересов. Что Крым и Донбасс у Украины экономически отжали?
И это касается не только России. Иначе не было бы вторжения в Ирак, в Ливию, бомбардировок Йемена и прочих-прочих со стороны Запада. Заметьте уже в 21-ом столетии. Которое в этом плане ничем не отличается от 20-го или 19-го, или ещё пары тысячелетий человеческой истории. Думаете что человечество вдруг глобально изменилось от того что пара циферок на календаре поменялась?
andrijk777 написав:Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все. Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою".
Оу, уже через 20-30 лет. А в 2015-ом году все меня уверяли что России кирдык придет в 2017-ом. Как только нефть по 40 баксов будет. Потом перенесли на 2018 как только ЗВР закончатся. Потом перенесли на 2020-ый, как только санкциями задавят.
А экономика России тем временем чувствует себя превосходно - ЗВР и ВВП растут, долги падают, демография стабилизировалась, постоянный профицит бюджета и внешней торговли, мощный приток рабочих рук, инфляция на уровне стран Европы и так далее. Что-то не видно "економіка Росії помаленьку вмирає".
А знаете кому выгодно скармливать украинцев вот такими - "скоро Россия развалится" - сказками. Ничего не нужно делать, не нужно обновлять вооруженные силы, не нужно укреплять границы, не нужно модернизировать армию, не нужно тратить деньги на ВПК - ведь "скоро РФ сама развалится". Не нужно расследовать воровство в армейских заказах, не нужно наказывать проворовавшихся директоров оборонных заводов, не нужно искать виновных в шестом по счету по счету за последние пять лет пожаре на крупнейших складах боеприпасов, не нужно спрашивать где новое вооружение для армии - ведь "скоро РФ сама развалится".
Сиди спокойно украинец, ничего делать не нужно, сиди и жди, и не требуй ничего от власти, этого не нужно - ведь скоро "Россия сама развалится"
ПравильнА - на Раисси вчетверо более получають, жруть и сруть соответственно. Поэтому - "Путинпамаги!" почистить выгребную яму, открыть закрытую пять лет назад баню, растопить сталактит из говна, поставить новый аппарат по продаже боярки. Да, забыли - едять на Рассии мяса больше тоже вчетверо, пАтАмуШо у каждого пересичного на утро стейк рибай, а на ужин шашлык в полкило веса.
Shram написав: Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать. Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть. Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно. Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.
И что? Это как-то мешает России как стране наращивать военную силу, вести агрессивную политику, расширять свои сферы влияния, продавливать свои интересы любыми способами и так далее. Нет никак не мешает. И никогда не мешало. Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом. Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет.
Ну вся ця тема - це такі собі мрії про те , щоб у сусіда корова здохла ... Ну і про те , що по суті - хорошого там нічого немає - хоч є великий достатньо відсоток громадян України - які думають інакше . От і все ... А нам дехто намагається довести - що у нас все погано і буде краще - якщо ми будемо дружити ... А ми все-таки не хочемо - бо чомусь імперські амбіції вилазять майже з кожного росіянина . Хорошого , поганого , провладного , опозиціонера ...
Однако, как следует из сообщения, появившегося в понедельник на сайте Суда ЕС, его вердикт неожиданно решило оспорить правительство Германии. Дополнительные детали этого дела, названного «Германия против Польши», пока не раскрываются.
1 января 2020 года будет отдана в эксплуатацию первая нитка газопровода EUGAL — продолжения строящегося «Северного потока — 2». Она проложена практически параллельно газопроводу OPAL из немецкого Лубмина (там находится точка выхода обоих российских трубопроводов, идущих по дну Балтийского моря) до границы с Чехией. Раз к 1 января «Северный поток — 2» еще не будет готов, то какой газ пойдет по EUGAL? Возможно, это просто будет сырье из уже работающего «Северного потока —1». Благодаря такой схеме Газпром сможет нарастить объем поставок по этому маршруту (его пришлось ограничить из-за решения Суда ЕС), а одновременно с января сократить объем газа, идущего через Украину.
Удивительно, но в суд иск против Польши подал не Газпром - правительство Германии!
Волгарь написав:И согласно этому показателю,доходы среднего украинца ВЧЕТВЕРО НИЖЕ, чем доходы бедного россиянина, составляют всего 40% от небогатого белоруса, чуть больше, чем у жителя Гондураса/Египта/Лаоса/, но на 15% меньше, чем у молдованина! и на 40 - чем у монгола! Вот куда докатилась страна, 30 лет назад всерьез претендовашая на роль второй Франции!!!
Такие подсчеты мальца оторваны от реальной жизни. Откройте просто сайты работы и сравните сколько предлагают условному кассиру в вашем Нижнем и к примеру в Запорожье. Прям в четыре раза получится?
барабашов написав:ПравильнА - на Раисси вчетверо более получають, жруть и сруть соответственно.
Да, забыли - едять на Рассии мяса больше тоже вчетверо, пАтАмуШо у каждого пересичного на утро стейк рибай, а на ужин шашлык в полкило веса.
Кроме количества, есть ещё и качество. А за качество нужно платить. Можно купить 300-граммовую банку тушенки за 30 гривен, можно за 70, и можно за 120. В первой будет только вода, костная мука и соевый белок. Во второй мяса грамм 150 и вода (а-ля холодец), а в третьей - нормальное мясо.
Волгарь написав:И согласно этому показателю,доходы среднего украинца ВЧЕТВЕРО НИЖЕ, чем доходы бедного россиянина, составляют всего 40% от небогатого белоруса, чуть больше, чем у жителя Гондураса/Египта/Лаоса/, но на 15% меньше, чем у молдованина! и на 40 - чем у монгола! Вот куда докатилась страна, 30 лет назад всерьез претендовашая на роль второй Франции!!!
Такие подсчеты мальца оторваны от реальной жизни. Откройте просто сайты работы и сравните сколько предлагают условному кассиру в вашем Нижнем и к примеру в Запорожье. Прям в четыре раза получится?
Нет, конечно. Дело не в з/п конкретного кассира. национальный доход показывает сумму, полученную именно населением ВСЕЙ страны из ВСЕХ источников дохода (и з/п здесь - максимум половина, даже меньше). А эта сумма, деленная на количество жителей в РФ действительно ВЧЕТВЕРО БОЛЬШЕ -10 260 и 2650 долларов. И это при том, что ППС доллара в РФ НЕСОМНЕННО ВЫШЕ - продукты в те же цены или дешевле, товары длительного пользования и коммуналка - точно дешевле, т.е. реально разрыв еще больше. Достаточно сравнить сбережения - 200 тыс. рублей депозитов в БС на одного россиянина и 33 тыс. рублей (в эквиваленте) на одного украинца (ВШЕСТЕРО) К тому же, цифры не мои, а от World Bank - туда и адресуйте свои претензии.