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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 257258259260 Додано: Сер 27 лис, 2019 11:38 Re: Імперські амбіції сусіда Ну - є ще така штука , яка взагалі не враховується - економіка домашніх господарств . По різним оцінкам - це до 20-30 % ВВП . Причому в ПКС рахуючи ... Puente Повідомлень: 2160 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 11:38 Aps написав: Волгарь написав: К тому же, цифры не мои, а от World Bank - туда и адресуйте свои претензии. К тому же, цифры не мои, а от World Bank - туда и адресуйте свои претензии.



Вы же делаете вывод что беднее в 4-е раза.

Я ж говорю посмотрите доходы конкретных людей, а не цифры статистики.

У нас очень много людей получают, не то что идет в статистику.

В банках же меньше вкладов по той же причине.

Плюс не хотят светить доходы да и нет доверия ни к ним ни к национальной валюте. Вы же делаете вывод что беднее в 4-е раза.Я ж говорю посмотрите доходы конкретных людей, а не цифры статистики.У нас очень много людей получают, не то что идет в статистику.В банках же меньше вкладов по той же причине.Плюс не хотят светить доходы да и нет доверия ни к ним ни к национальной валюте.

Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.

Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных). Но и только. К тому же, именно банковские вклады показывают чудовищный разрыв в распределении доходов в стране - 60% всех депозитов (по сумме) приходятся всего на 1% вкладов (средний размер депозита в 450+ тысяч гривен), 40% - на оставшиеся 99% вкладов!!!, средний размер которых составляет всего 4600 гривен!!!

При этом 100/50/25 млрд. наличных долларов, захомяченных населением - МИФ.

Много лет подряд ВНП Украины маеньше/равен ВВП, т.е. никакого огромного притока валюты в страну, не вошедшего в ВВП, не наблюдается (Предвидя Ваши вопросы, отмечу, что ВВП - это показатель, представляющий собой двойной счет, как в бухгалтерии, т.е. и произведенных/полученных доходов и расходов с учетом корректировки НА НЕУЧТЕННЫЕ/НЕВИДИМЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ) Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных). Но и только. К тому же, именно банковские вклады показывают чудовищный разрыв в распределении доходов в стране - 60% всех депозитов (по сумме) приходятся всего на 1% вкладов (средний размер депозита в 450+ тысяч гривен), 40% - на оставшиеся 99% вкладов!!!, средний размер которых составляет всего 4600 гривен!!!При этом 100/50/25 млрд. наличных долларов, захомяченных населением - МИФ.Много лет подряд ВНП Украины маеньше/равен ВВП, т.е. никакого огромного притока валюты в страну, не вошедшего в ВВП, не наблюдается (Предвидя Ваши вопросы, отмечу, что ВВП - это показатель, представляющий собой двойной счет, как в бухгалтерии, т.е. и произведенных/полученных доходов и расходов с учетом корректировки НА НЕУЧТЕННЫЕ/НЕВИДИМЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ) Волгарь Повідомлень: 7344 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 11:47 Волгарь написав: Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.

Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных). Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных).



И какие это очевидные признаки на 15%?

Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят.

Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет? И какие это очевидные признаки на 15%?Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят.Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет? Aps

Повідомлень: 2969 З нами з: 24.06.15 Подякував: 53 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 12:06 Aps написав: Волгарь написав: Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.

Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных). Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных).



И какие это очевидные признаки на 15%?

Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят.

Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет? И какие это очевидные признаки на 15%?Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят.Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет?

Смотря как считать. Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ. Смотря как считать. Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ. Волгарь Повідомлень: 7344 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 12:13 Волгарь написав: Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ. Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.



Прям не россия, а Швейцария. Прям не россия, а Швейцария. Aps

Повідомлень: 2969 З нами з: 24.06.15 Подякував: 53 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 12:35 Aps написав: Волгарь написав: Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ. Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.



Прям не россия, а Швейцария. Прям не россия, а Швейцария.

Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.

Строго по теме, про анбиции

"Транснефть" вывела нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" на полную мощность

"Транснефть" завершила расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО) и вывела систему на максимальную проектную мощность - 80 млн тонн нефти в год.

"ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) сможет прокачивать 80 млн тонн нефти в год, ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) - 50 млн тонн", - отметил министр энергетики Александр Новак.

"Это единственное экспортное направление, на котором нет профицита мощностей, оно полностью востребовано", - подчеркнул глава "Транснефти" Токарев.

https://www.vestifinance.ru/articles/128919

В Европе не хотя российских энергоносителей, они не демократичны/путинские? Ради Бога, они пойдут на рынок, где никто не читает нотаций, а просто ПЛАТИТ СПОЛНА. Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.Строго по теме, про анбицииВ Европе не хотя российских энергоносителей, они не демократичны/путинские? Ради Бога, они пойдут на рынок, где никто не читает нотаций, а просто ПЛАТИТ СПОЛНА. Волгарь Повідомлень: 7344 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46 Волгарь написав: Aps написав: Прям не россия, а Швейцария. Прям не россия, а Швейцария.

Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.

Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.



В цифрах разрыв, а зарплаты кассиров почти одинаковые.

Парадокс прямо. В цифрах разрыв, а зарплаты кассиров почти одинаковые.Парадокс прямо. Aps

Повідомлень: 2969 З нами з: 24.06.15 Подякував: 53 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 257258259260 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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