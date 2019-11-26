Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав: К тому же, цифры не мои, а от World Bank - туда и адресуйте свои претензии.
Вы же делаете вывод что беднее в 4-е раза. Я ж говорю посмотрите доходы конкретных людей, а не цифры статистики. У нас очень много людей получают, не то что идет в статистику. В банках же меньше вкладов по той же причине. Плюс не хотят светить доходы да и нет доверия ни к ним ни к национальной валюте.
Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть. Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных). Но и только. К тому же, именно банковские вклады показывают чудовищный разрыв в распределении доходов в стране - 60% всех депозитов (по сумме) приходятся всего на 1% вкладов (средний размер депозита в 450+ тысяч гривен), 40% - на оставшиеся 99% вкладов!!!, средний размер которых составляет всего 4600 гривен!!! При этом 100/50/25 млрд. наличных долларов, захомяченных населением - МИФ. Много лет подряд ВНП Украины маеньше/равен ВВП, т.е. никакого огромного притока валюты в страну, не вошедшего в ВВП, не наблюдается (Предвидя Ваши вопросы, отмечу, что ВВП - это показатель, представляющий собой двойной счет, как в бухгалтерии, т.е. и произведенных/полученных доходов и расходов с учетом корректировки НА НЕУЧТЕННЫЕ/НЕВИДИМЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ)
Волгарь написав:Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть. Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных).
И какие это очевидные признаки на 15%? Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят. Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет?
Волгарь написав:Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть. Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных).
И какие это очевидные признаки на 15%? Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят. Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет?
Смотря как считать. Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.
Волгарь написав: Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.
Волгарь написав: Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.
Прям не россия, а Швейцария.
Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах. Строго по теме, про анбиции "Транснефть" вывела нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" на полную мощность
"Транснефть" завершила расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО) и вывела систему на максимальную проектную мощность - 80 млн тонн нефти в год. "ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) сможет прокачивать 80 млн тонн нефти в год, ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) - 50 млн тонн", - отметил министр энергетики Александр Новак.
"Это единственное экспортное направление, на котором нет профицита мощностей, оно полностью востребовано", - подчеркнул глава "Транснефти" Токарев.