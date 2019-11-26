Додано: Сер 27 лис, 2019 11:38

Aps написав: Волгарь написав: К тому же, цифры не мои, а от World Bank - туда и адресуйте свои претензии. К тому же, цифры не мои, а от World Bank - туда и адресуйте свои претензии.



Вы же делаете вывод что беднее в 4-е раза.

Я ж говорю посмотрите доходы конкретных людей, а не цифры статистики.

У нас очень много людей получают, не то что идет в статистику.

В банках же меньше вкладов по той же причине.

Плюс не хотят светить доходы да и нет доверия ни к ним ни к национальной валюте. Вы же делаете вывод что беднее в 4-е раза.Я ж говорю посмотрите доходы конкретных людей, а не цифры статистики.У нас очень много людей получают, не то что идет в статистику.В банках же меньше вкладов по той же причине.Плюс не хотят светить доходы да и нет доверия ни к ним ни к национальной валюте.

Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных). Но и только. К тому же, именно банковские вклады показывают чудовищный разрыв в распределении доходов в стране - 60% всех депозитов (по сумме) приходятся всего на 1% вкладов (средний размер депозита в 450+ тысяч гривен), 40% - на оставшиеся 99% вкладов!!!, средний размер которых составляет всего 4600 гривен!!!При этом 100/50/25 млрд. наличных долларов, захомяченных населением - МИФ.Много лет подряд ВНП Украины маеньше/равен ВВП, т.е. никакого огромного притока валюты в страну, не вошедшего в ВВП, не наблюдается (Предвидя Ваши вопросы, отмечу, что ВВП - это показатель, представляющий собой двойной счет, как в бухгалтерии, т.е. и произведенных/полученных доходов и расходов с учетом корректировки НА НЕУЧТЕННЫЕ/НЕВИДИМЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ)