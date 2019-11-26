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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:38

Re: Імперські амбіції сусіда

Ну - є ще така штука , яка взагалі не враховується - економіка домашніх господарств . По різним оцінкам - це до 20-30 % ВВП . Причому в ПКС рахуючи ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:38

  Aps написав:
  Волгарь написав: К тому же, цифры не мои, а от World Bank - туда и адресуйте свои претензии.


Вы же делаете вывод что беднее в 4-е раза.
Я ж говорю посмотрите доходы конкретных людей, а не цифры статистики.
У нас очень много людей получают, не то что идет в статистику.
В банках же меньше вкладов по той же причине.
Плюс не хотят светить доходы да и нет доверия ни к ним ни к национальной валюте.

Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.
Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных). Но и только. К тому же, именно банковские вклады показывают чудовищный разрыв в распределении доходов в стране - 60% всех депозитов (по сумме) приходятся всего на 1% вкладов (средний размер депозита в 450+ тысяч гривен), 40% - на оставшиеся 99% вкладов!!!, средний размер которых составляет всего 4600 гривен!!!
При этом 100/50/25 млрд. наличных долларов, захомяченных населением - МИФ.
Много лет подряд ВНП Украины маеньше/равен ВВП, т.е. никакого огромного притока валюты в страну, не вошедшего в ВВП, не наблюдается (Предвидя Ваши вопросы, отмечу, что ВВП - это показатель, представляющий собой двойной счет, как в бухгалтерии, т.е. и произведенных/полученных доходов и расходов с учетом корректировки НА НЕУЧТЕННЫЕ/НЕВИДИМЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:47

  Волгарь написав:Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.
Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных).


И какие это очевидные признаки на 15%?
Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят.
Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет? :?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:06

  Aps написав:
  Волгарь написав:Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.
Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных).


И какие это очевидные признаки на 15%?
Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят.
Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет? :?

Смотря как считать. Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:13

  Волгарь написав: Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.


Прям не россия, а Швейцария. :?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:35

  Aps написав:
  Волгарь написав: Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.


Прям не россия, а Швейцария. :?

Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.
Строго по теме, про анбиции
"Транснефть" вывела нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" на полную мощность
"Транснефть" завершила расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО) и вывела систему на максимальную проектную мощность - 80 млн тонн нефти в год.
"ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) сможет прокачивать 80 млн тонн нефти в год, ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) - 50 млн тонн", - отметил министр энергетики Александр Новак.

"Это единственное экспортное направление, на котором нет профицита мощностей, оно полностью востребовано", - подчеркнул глава "Транснефти" Токарев.

https://www.vestifinance.ru/articles/128919
В Европе не хотя российских энергоносителей, они не демократичны/путинские? Ради Бога, они пойдут на рынок, где никто не читает нотаций, а просто ПЛАТИТ СПОЛНА.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46

  Волгарь написав:
  Aps написав: Прям не россия, а Швейцария. :?

Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.


В цифрах разрыв, а зарплаты кассиров почти одинаковые.
Парадокс прямо.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:23

Re: Імперські амбіції сусіда

avax написав:Еще немного, еще чуть-чуть... :mrgreen:

Зображення
Зараз волгарь розкаже що все так і є


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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  #<1 ... 257258259260
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