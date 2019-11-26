Додано: Сер 27 лис, 2019 14:28

Aps написав: Волгарь написав: Aps написав: Прям не россия, а Швейцария. Прям не россия, а Швейцария.

Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.

Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.



В цифрах разрыв, а зарплаты кассиров почти одинаковые.

Парадокс прямо. В цифрах разрыв, а зарплаты кассиров почти одинаковые.Парадокс прямо.

*саме смішне що Волгарь відверто збрехав щодо смертності - тобто дані які можна легко зайти і яким на 90% можна довіряти. А що говорити про споживання сосисок? Волгарь міг збрехати що споживання в Росії в 10 разів більше... Як можна йому щось заперечити в цьому питанні? Я хз скільки там сосисок споживає Україна/Росія і як це перевірити?

Немає ніякого парадоксу.75% росіян живуть так як 75% українців(ну може трішки краще). Але 25% росіян живуть значно краще ніж 25% українців. Ось ці 25% і роблять "статистику".Дальше - статистика є дещо спотворена, тому що ТОЧНИХ даних ніхто не знає. Їх знає тільки БОГ.- це взагалі фігня. Гроші це тільки бумашки надруковані ЦБ. Розмір депозитів - це розмір кількості бумажок. Фактично це є рівень довіри до БС. Так, в Росії він вищий.- в Україні забезпеченість житлом була вища ніж Росії + населення України зменшується = в Україні будують менше.- прості люди(75%) майже не купляють НОВИХ авто.- вже обговорювали це, є купа причин різниці споживання. Тим більше звідки ТОЧНО відомі кількості споживання?- тут(Волгарем) наведені явно брехливі дані. Україна - смертність 14,8(а не 18,5, як збрехав Волгарь) в 2018 році(дані Укрстату).Росія -Брянська область - 15,2Білгородська область - 13,5Курська область - 15,4Воронезька область - 14,7Ростовська область - 13,5Дані за 2018, взяті з Вікіпедії.Я майже не бачу різниці між Україною і при-українською частиною Росії.А те що вто в середньому виходить 12,5(а не 11,5, як збрехав Волгарь). Ще б взяв середню зарплату в Чечні і Інгушетії і порівняв з українською.