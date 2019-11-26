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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:38
Re: Імперські амбіції сусіда
Ну - є ще така штука , яка взагалі не враховується - економіка домашніх господарств . По різним оцінкам - це до 20-30 % ВВП . Причому в ПКС рахуючи ...
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:38
Ну, если национальный доход соотносится как 4 к 1, то это (ДОХОДЫ) так и есть.
Некоторую корректировку можно было бы ввести на ППС, но он только увеличит разрыв. Насчет черных доходов - они есть и РФ, и, судя по множеству очевидных признаков (для любого чайника, разбирающегося в экономике), они могут изменить это соотношение процентов на 15 (еще столько же даст пересчет на реальное число постоянно проживающих в стране - не 41,9 млн, как считает ВБ, а 35,5 реальных). Но и только. К тому же, именно банковские вклады показывают чудовищный разрыв в распределении доходов в стране - 60% всех депозитов (по сумме) приходятся всего на 1% вкладов (средний размер депозита в 450+ тысяч гривен), 40% - на оставшиеся 99% вкладов!!!, средний размер которых составляет всего 4600 гривен!!!
При этом 100/50/25 млрд. наличных долларов, захомяченных населением - МИФ.
Много лет подряд ВНП Украины маеньше/равен ВВП, т.е. никакого огромного притока валюты в страну, не вошедшего в ВВП, не наблюдается (Предвидя Ваши вопросы, отмечу, что ВВП - это показатель, представляющий собой двойной счет, как в бухгалтерии, т.е. и произведенных/полученных доходов и расходов с учетом корректировки НА НЕУЧТЕННЫЕ/НЕВИДИМЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ)
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:47
И какие это очевидные признаки на 15%?
Кстати те что постоянно не проживают, они ведь тоже работают и деньги в страну привозят.
Вы что свято верите что в россии простой народ в четыре раза лучше живет?
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:06
Смотря как считать. Если у среднего россиянина ВШЕСТЕРО больше денег на депозите, он покупает в ВПЯТЕРО больше (на душу населения) новых машин, в 2,5 раза (опять же на душу населения) нового жилья, и даже колбасы/сосисок потребляет в 2,3 раза больше (16 кг в год против 7-ми), да еще и общая смертность наличного населения в РФ 11,5 на тысячу против 18,5 на Украине (а это и есть важнейший показатель КАЧЕСТВА ЖИЗНИ), то ТОЧНО КРАТНО ЛУЧШЕ ЖИВЕТ.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:13
Прям не россия, а Швейцария.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:35
Для начала - ОПРОВЕРГНИТЕ ХОТЬ ОДНУ ЦИФРУ! Дело не в России - унас просто НОРМАЛЬНо, а сравнении со страной, которая опустилась в такую...Отсюда и разрыв в цифрах.
Строго по теме, про анбиции
"Транснефть" вывела нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" на полную мощность
В Европе не хотя российских энергоносителей, они не демократичны/путинские? Ради Бога, они пойдут на рынок, где никто не читает нотаций, а просто ПЛАТИТ СПОЛНА.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:23
Re: Імперські амбіції сусіда
Всім процвітання!
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:28
Немає ніякого парадоксу.
75% росіян живуть так як 75% українців(ну може трішки краще). Але 25% росіян живуть значно краще ніж 25% українців. Ось ці 25% і роблять "статистику".
Дальше - статистика є дещо спотворена, тому що ТОЧНИХ даних ніхто не знає. Їх знає тільки БОГ.
Депозити - це взагалі фігня. Гроші це тільки бумашки надруковані ЦБ. Розмір депозитів - це розмір кількості бумажок. Фактично це є рівень довіри до БС. Так, в Росії він вищий.
Житло - в Україні забезпеченість житлом була вища ніж Росії + населення України зменшується = в Україні будують менше.
Авто - прості люди(75%) майже не купляють НОВИХ авто.
Ковбаски/сосиски - вже обговорювали це, є купа причин різниці споживання. Тим більше звідки ТОЧНО відомі кількості споживання?
Смертність - тут(Волгарем) наведені явно брехливі дані. Україна - смертність 14,8(а не 18,5, як збрехав Волгарь) в 2018 році(дані Укрстату).
Росія -
Брянська область - 15,2
Білгородська область - 13,5
Курська область - 15,4
Воронезька область - 14,7
Ростовська область - 13,5
Дані за 2018, взяті з Вікіпедії.
Я майже не бачу різниці між Україною і при-українською частиною Росії.
А те що в Республіка Інгушетія - 3,1 і Чеченська Республіка - 4,4 то в середньому виходить 12,5(а не 11,5, як збрехав Волгарь). Ще б взяв середню зарплату в Чечні і Інгушетії і порівняв з українською.
*саме смішне що Волгарь відверто збрехав щодо смертності - тобто дані які можна легко зайти і яким на 90% можна довіряти. А що говорити про споживання сосисок? Волгарь міг збрехати що споживання в Росії в 10 разів більше... Як можна йому щось заперечити в цьому питанні? Я хз скільки там сосисок споживає Україна/Росія і як це перевірити?
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:29
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