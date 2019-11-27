26.11.2019, /=РО=/Сотрудница Ростовской таможни подделала справку об инвалидности, теперь ей грозит суд. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
- Установлено, что таможенный инспектор в отсутствие законных оснований, без прохождения медицинского обследования и медико-социальной экспертизы предоставила по месту работы в Ростовскую таможню справку и выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, в соответствии с которыми ей установлена вторая группа инвалидности. После этого сотрудница таможни представила заявление с подложными документами в управление пенсионного фонда России, - говорится в сообщении.
Отмечается, что с ноября 2016 года по май 2019 года она успела получить около 500 тыс. рублей выплат.