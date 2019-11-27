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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:08

  Ukrainian написав:
Дед я тебе выше видео предоставил где мужчина без ноги показывает жест согнутой в локте рукой на вопрос англичанина «платит ли ему государство за инвалидность»
26.11.2019, /=РО=/Сотрудница Ростовской таможни подделала справку об инвалидности, теперь ей грозит суд. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

- Установлено, что таможенный инспектор в отсутствие законных оснований, без прохождения медицинского обследования и медико-социальной экспертизы предоставила по месту работы в Ростовскую таможню справку и выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, в соответствии с которыми ей установлена вторая группа инвалидности. После этого сотрудница таможни представила заявление с подложными документами в управление пенсионного фонда России, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с ноября 2016 года по май 2019 года она успела получить около 500 тыс. рублей выплат.https://rostof.ru/articles/za-lzheinval ... ex.ru/news
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