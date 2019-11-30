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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:08

  Ukrainian написав:
Дед я тебе выше видео предоставил где мужчина без ноги показывает жест согнутой в локте рукой на вопрос англичанина «платит ли ему государство за инвалидность»
26.11.2019, /=РО=/Сотрудница Ростовской таможни подделала справку об инвалидности, теперь ей грозит суд. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

- Установлено, что таможенный инспектор в отсутствие законных оснований, без прохождения медицинского обследования и медико-социальной экспертизы предоставила по месту работы в Ростовскую таможню справку и выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, в соответствии с которыми ей установлена вторая группа инвалидности. После этого сотрудница таможни представила заявление с подложными документами в управление пенсионного фонда России, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с ноября 2016 года по май 2019 года она успела получить около 500 тыс. рублей выплат.https://rostof.ru/articles/za-lzheinval ... ex.ru/news
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:55

Еще одна имперская анбиция.
Строители сербского участка «Турецкого потока» установили два рекорда
Сербский участок газопровода «Турецкий поток» поставил европейский рекорд по скорости и сложности при прохождении под Дунаем.

Он также сообщил, что подводный переход под рекой Дунай в Сербии в рамках строительства интерконнектора граница Болгарии – граница Венгрии побил европейский рекорд по протяженности, передает ТАСС.

https://vz.ru/news/2019/11/29/1010985.html
В апреле газ по ТП придет в Сербию - 2 нитки это 31 млрд. м3 в год. Плюс 55 млрд. СП-2. Скрипач, то бишь ГТС больше НЕ НУЖЕН.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:17

По мордасам имперским амбициям.

НАТО рекордно увеличивает свои военные расходы - на $400 млрд, чтобы реагировать на усиление военных возможностей России

НАТО увеличит свои оборонные расходы на 400 млрд долларов к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года.
Согласно статистическим материалам, в 2019 году военные бюджеты США, Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии превысили 2% ВВП, военный бюджет Польши находится точно на отметке в 2%. По оценкам НАТО, суммарный оборонный бюджет альянса с 2016 по 2019 год вырос на 74 млрд долларов - с 913 млрд до 987 млрд долларов в фиксированных ценах 2015 года.
Генсек НАТО заявил о нарушении Россией соглашения в сфере контроля за РСМД, агрессивном поведении в отношении своих соседей, Украины и Грузии...


http://classic.newsru.com/world/29nov2019/nato.html
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:21

Россия самая богатая ресурсами страна; самой современной армией в мире
.... и у бабушки пенсионера в Махачкале нет 70 центов на суп смотрим на 4:30 минуте

Гордитесь дальше величием ущербные
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:45

Re: Імперські амбіції сусіда

Во что обходятся "имперские амбиции" расеянцам

Война и содержание территорий Донбасса обходится российскому бюджету по разным оценкам в 400-500 миллионов рублей в сутки. За пять лет это почти триллион рублей. Грубо - 16,5 миллиардов долларов. Понятно, что плакать о трех миллиардах на этом фоне уже смысла нет. Единственное, что может утешить российскую общественность, это то, что война в Сирии существенно дороже украинской - примерно 2 миллиарда в сутки. Рублей. Или три триллиона за все время войны. Или 48 миллиардов долларов...

https://el-murid.livejournal.com/4288507.html

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