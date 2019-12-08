Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав: Дед я тебе выше видео предоставил где мужчина без ноги показывает жест согнутой в локте рукой на вопрос англичанина «платит ли ему государство за инвалидность»
26.11.2019, /=РО=/Сотрудница Ростовской таможни подделала справку об инвалидности, теперь ей грозит суд. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
- Установлено, что таможенный инспектор в отсутствие законных оснований, без прохождения медицинского обследования и медико-социальной экспертизы предоставила по месту работы в Ростовскую таможню справку и выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, в соответствии с которыми ей установлена вторая группа инвалидности. После этого сотрудница таможни представила заявление с подложными документами в управление пенсионного фонда России, - говорится в сообщении.
НАТО рекордно увеличивает свои военные расходы - на $400 млрд, чтобы реагировать на усиление военных возможностей России
НАТО увеличит свои оборонные расходы на 400 млрд долларов к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года. Согласно статистическим материалам, в 2019 году военные бюджеты США, Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии превысили 2% ВВП, военный бюджет Польши находится точно на отметке в 2%. По оценкам НАТО, суммарный оборонный бюджет альянса с 2016 по 2019 год вырос на 74 млрд долларов - с 913 млрд до 987 млрд долларов в фиксированных ценах 2015 года. Генсек НАТО заявил о нарушении Россией соглашения в сфере контроля за РСМД, агрессивном поведении в отношении своих соседей, Украины и Грузии...
Россия самая богатая ресурсами страна; самой современной армией в мире .... и у бабушки пенсионера в Махачкале нет 70 центов на суп смотрим на 4:30 минуте
Гордитесь дальше величием ущербные
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Война и содержание территорий Донбасса обходится российскому бюджету по разным оценкам в 400-500 миллионов рублей в сутки. За пять лет это почти триллион рублей. Грубо - 16,5 миллиардов долларов. Понятно, что плакать о трех миллиардах на этом фоне уже смысла нет. Единственное, что может утешить российскую общественность, это то, что война в Сирии существенно дороже украинской - примерно 2 миллиарда в сутки. Рублей. Или три триллиона за все время войны. Или 48 миллиардов долларов...
В исследовании говорится, что при нулевом транзите газа через Украину, в первом квартале 2020 года потери "Газпром" могут составить 3,4 млрд евро. Потребителей Европы в этом случае ждет повышение цен, - в случае сбоев поставок они будут должны заплатить больше до 2,1 млрд евро. Украина же потеряет 0,5 млрд евро доходов за транзит.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД