Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pupsik написав:В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете
п.с. З Волгарем доведеться скоро прощатись?
Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
Pupsik написав:В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете
п.с. З Волгарем доведеться скоро прощатись?
Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
У вас что угодно назвали бы ксенофобским, по факту же в РФ банальная цензура на госуровне
Pupsik написав:В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете
п.с. З Волгарем доведеться скоро прощатись?
Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
У вас что угодно назвали бы ксенофобским, по факту же в РФ банальная цензура на госуровне
Что угодно, это видимо, посты от Libo и иже с ним, достойные пера Юлиуса Штрейшера из Фольксширер беобахтер или Дер Штюрмер лет 85 назад? Впрочем, у ВАС КАК МОДЕРАТОРА, похоже, свои СОБСТВЕННЫЕ критерии, по которым они оцениваются - НЕ ВАЖНЫ НЮАНСЫ, ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ПРАВИЛЬНОЕ).
Pupsik написав:В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете
п.с. З Волгарем доведеться скоро прощатись?
Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
На любом российском форуме или позитив о власти и достижениях экономики или отправляют в бессрочный бан. Любая критика жестко удаляется.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Волгарь написав:Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
Так ваші пости 100% ксенофобія. Модерація і цензура - це різні речі!
С-300 в ходе эксперимента уничтожила гиперзвуковые цели
Зенитная ракетная система С-300 смогла уничтожить гиперзвуковые цели в ходе эксперимента, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов. «Важное значение имеет прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия и сложных баллистических целей противника», – сказал он в интервью газете «Красная звезда».