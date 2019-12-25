Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:38
Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:08
Re: Імперські амбіції сусіда
У вас что угодно назвали бы ксенофобским, по факту же в РФ банальная цензура на госуровне
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:16
Что угодно, это видимо, посты от Libo и иже с ним, достойные пера Юлиуса Штрейшера из Фольксширер беобахтер или Дер Штюрмер лет 85 назад?
Впрочем, у ВАС КАК МОДЕРАТОРА, похоже, свои СОБСТВЕННЫЕ критерии, по которым они оцениваются - НЕ ВАЖНЫ НЮАНСЫ, ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ПРАВИЛЬНОЕ).
Додано: Пон 23 гру, 2019 15:56
На любом российском форуме или позитив о власти и достижениях экономики или отправляют в бессрочный бан. Любая критика жестко удаляется.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 23 гру, 2019 18:36
Так ваші пости 100% ксенофобія.
Модерація і цензура - це різні речі!
Додано: Чет 26 гру, 2019 02:16
Очередной блеф Московского княжества
Ракета Авангард; после речи великого Путина американцы покрутили пальцем у виска
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 26 гру, 2019 05:40
Взломали ночью дверь и забрали в армию служить на новую землю
Руслан Шаведдинов
Антикоррупционный деятель Московского княжества
Руслана Шаведдинова просто похитили. Вломились в квартиру, засунули в самолёт и увезли куда-то в Архангельск. «Отдавать долг Родине», которой государство уже и не пытается притворяться.
Алексей Навальный:
Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.
По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют.
– Вчера днем ему блокируют сим-карту
– Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь
– После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.
Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.
Леонид Волков:
В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят.
Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!
Что там было про крестик и трусы?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:14
Подлодку проекта 636.3 для ТОФ спустили на воду в Петербурге
МОЖНО СКОЛЬКО УГОДНО ТЕРЕТЬ ФОРУМ, НО ЭТО НЕ ИЗМЕНИТ ГЛАВНОГО-ПОДЛОДКИ НЫНЕ В РОССИИ СПУСКАЮТ НА ВОДУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Вчера в Северодвинске, сегодня - Санкт-Петербурге!
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48
Прошло полтора часа, а еще не потерли - неужели спуск на воду российских подлодок перестали считать угрозой Украине? А ведь это событие ТОЧНО СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМЕ - подлодка с КР и есть самая, что ни на есть, ИМПЕРСКАЯ АНБИЦИЯ.
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:58
Лучше бы строили туалеты в домах,а не бегали зимой в сортир на улицу. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ -
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