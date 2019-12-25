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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 260261262263>
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:38

  Pupsik написав:В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете

п.с. З Волгарем доведеться скоро прощатись?

Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:08

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  Pupsik написав:В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете

п.с. З Волгарем доведеться скоро прощатись?

Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
У вас что угодно назвали бы ксенофобским, по факту же в РФ банальная цензура на госуровне
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:16

  Faceless написав:
Волгарь написав:
  Pupsik написав:В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете

п.с. З Волгарем доведеться скоро прощатись?

Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию
У вас что угодно назвали бы ксенофобским, по факту же в РФ банальная цензура на госуровне

Что угодно, это видимо, посты от Libo и иже с ним, достойные пера Юлиуса Штрейшера из Фольксширер беобахтер или Дер Штюрмер лет 85 назад?
Впрочем, у ВАС КАК МОДЕРАТОРА, похоже, свои СОБСТВЕННЫЕ критерии, по которым они оцениваются - НЕ ВАЖНЫ НЮАНСЫ, ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ПРАВИЛЬНОЕ).
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:56

  Волгарь написав:
  Pupsik написав:В российском сегменте интернета сегодня ожидаются учения в рамках закона о суверенном Рунете

п.с. З Волгарем доведеться скоро прощатись?

Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию

На любом российском форуме или позитив о власти и достижениях экономики или отправляют в бессрочный бан. Любая критика жестко удаляется.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:36

  Волгарь написав:Я, если и уйду с форума, то только сам - заедает глуопсть и откровенная ненависть. А за свободу Инета в РФ не беспокойтесь - 90% ксенофобских постов, которые свободно публикуются на нашем форуме, на любом российском не прошли бы модерацию

Так ваші пости 100% ксенофобія. :D :D
Модерація і цензура - це різні речі!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 02:16

  Волгарь написав:Очередная анбиция
На Чукотке начала работу плавучая АЭС "Академик Ломоносов"
https://ria.ru/20191219/1562573532.html
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку


https://novayagazeta.ru/articles/2019/0 ... y-ne-znaem

Очередной блеф Московского княжества

Ракета Авангард; после речи великого Путина американцы покрутили пальцем у виска :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 05:40

Взломали ночью дверь и забрали в армию служить на новую землю
https://www.svoboda.org/a/30343518.html

Руслан Шаведдинов
Антикоррупционный деятель Московского княжества


Руслана Шаведдинова просто похитили. Вломились в квартиру, засунули в самолёт и увезли куда-то в Архангельск. «Отдавать долг Родине», которой государство уже и не пытается притворяться.

Алексей Навальный:

Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.

По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют.
– Вчера днем ему блокируют сим-карту
– Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь
– После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.

Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.

Леонид Волков:

В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят.
Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!

Что там было про крестик и трусы?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:14

Подлодку проекта 636.3 для ТОФ спустили на воду в Петербурге
Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи».
«Сегодня мы спускаем подводную лодку «Волхов», чем завершаем все торжественные мероприятия уходящего года... В целом строительство последующих кораблей идет согласно заключенному контракту», – передает РИА «Новости» заявление гендиректора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова на церемонии спуска.

https://vz.ru/news/2019/12/26/1015700.html
МОЖНО СКОЛЬКО УГОДНО ТЕРЕТЬ ФОРУМ, НО ЭТО НЕ ИЗМЕНИТ ГЛАВНОГО-ПОДЛОДКИ НЫНЕ В РОССИИ СПУСКАЮТ НА ВОДУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Вчера в Северодвинске, сегодня - Санкт-Петербурге!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48

Прошло полтора часа, а еще не потерли - неужели спуск на воду российских подлодок перестали считать угрозой Украине? А ведь это событие ТОЧНО СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМЕ - подлодка с КР и есть самая, что ни на есть, ИМПЕРСКАЯ АНБИЦИЯ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:58

  Волгарь написав:Прошло полтора часа, а еще не потерли - неужели спуск на воду российских подлодок перестали считать угрозой Украине? А ведь это событие ТОЧНО СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМЕ - подлодка с КР и есть самая, что ни на есть, ИМПЕРСКАЯ АНБИЦИЯ.


Лучше бы строили туалеты в домах,а не бегали зимой в сортир на улицу. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ - https://www.currenttime.tv/a/toilet-rus ... 56169.html.СУПЕРДЕРЖАВА ))) и про аНбиции это в точку.
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