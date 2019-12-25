Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ракета Авангард; после речи великого Путина американцы покрутили пальцем у виска
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Руслан Шаведдинов Антикоррупционный деятель Московского княжества
Руслана Шаведдинова просто похитили. Вломились в квартиру, засунули в самолёт и увезли куда-то в Архангельск. «Отдавать долг Родине», которой государство уже и не пытается притворяться.
Алексей Навальный:
Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.
По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют. – Вчера днем ему блокируют сим-карту – Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь – После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.
Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.
Леонид Волков:
В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят. Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!
Что там было про крестик и трусы?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ruslan2453 написав:.. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ ..
ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра. Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем . Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна. не пишите глупостей