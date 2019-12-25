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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 02:16

  Волгарь написав:Очередная анбиция
На Чукотке начала работу плавучая АЭС "Академик Ломоносов"
https://ria.ru/20191219/1562573532.html
В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку


https://novayagazeta.ru/articles/2019/0 ... y-ne-znaem

Очередной блеф Московского княжества

Ракета Авангард; после речи великого Путина американцы покрутили пальцем у виска :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 05:40

Взломали ночью дверь и забрали в армию служить на новую землю
https://www.svoboda.org/a/30343518.html

Руслан Шаведдинов
Антикоррупционный деятель Московского княжества


Руслана Шаведдинова просто похитили. Вломились в квартиру, засунули в самолёт и увезли куда-то в Архангельск. «Отдавать долг Родине», которой государство уже и не пытается притворяться.

Алексей Навальный:

Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.

По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют.
– Вчера днем ему блокируют сим-карту
– Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь
– После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.

Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.

Леонид Волков:

В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят.
Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!

Что там было про крестик и трусы?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:58

Волгарь

Лучше бы строили туалеты в домах,а не бегали зимой в сортир на улицу. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ - https://www.currenttime.tv/a/toilet-rus ... 56169.html.СУПЕРДЕРЖАВА ))) и про аНбиции это в точку.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51

  Ruslan2453 написав:.. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ ..

ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра.
Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем .
Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна.
не пишите глупостей
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:08

  sequence написав:
  Ruslan2453 написав:.. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ ..

ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра.
Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем .
Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна.
не пишите глупостей

Це Ви просто не в курсі . Села - це само собою . Про них і нецікаво . Про міста . Ніколи не бачили рядів спільних нужників чисто сільського типу ? А взимку - в мороз ? Напевно не бачили ...
А в Щасливому якось умудрилися збудувати ЖК Щасливий з каналізацією - і це новий . А багатоповерхових старих будинків , і не дуже старих - теж достатньо . Небагато - але є . Не треба розповідати - чого не знаєте точно ...
Маленька цитатка про :
... на території Щасливської сільради знаходяться очисні споруди, куди скидають стоки мешканці сіл В. Олександрівка та Проліски ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:27

  Puente написав:..
Це Ви просто не в курсі . Села - це само собою . Про них і нецікаво . Про міста . Ніколи не бачили рядів спільних нужників чисто сільського типу ? А взимку - в мороз ? Напевно не бачили ...
А в Щасливому якось умудрилися збудувати ЖК Щасливий з каналізацією - і це новий . А багатоповерхових старих будинків , і не дуже старих - теж достатньо . Небагато - але є . Не треба розповідати - чого не знаєте точно ...
Маленька цитатка про :
... на території Щасливської сільради знаходяться очисні споруди, куди скидають стоки мешканці сіл В. Олександрівка та Проліски ...

Все я в курсе, как раз эту категорию сельских жителей и описывала статья, на которую дал ссылку сабж. Сначала вникайте, зачем пишите.
Про ЖК Счастливый тоже в курсе, но ему, буквально, поСчастливилось, а частный сектор ходит и ходил в выгребные ямы.
Более того, я вам скажу, что в условной сельской части Иллинойса все те же выгребные ямы, септики, ассенизаторы.
Если хотите обгадить русских, напишите им лучше про автомобильную доступность сёл где-то не в Центральном Федеральном, и это будет правдой
sequence
 
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