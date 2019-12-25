Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 259260261262 Додано: Чет 26 гру, 2019 02:16 Волгарь написав: Очередная анбиция

На Чукотке начала работу плавучая АЭС "Академик Ломоносов"

https://ria.ru/20191219/1562573532.html

В городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую елку Очередная анбиция



https://novayagazeta.ru/articles/2019/0 ... y-ne-znaem



Очередной блеф Московского княжества



Ракета Авангард; после речи великого Путина американцы покрутили пальцем у виска Очередной блеф Московского княжестваРакета Авангард; после речи великого Путина американцы покрутили пальцем у виска "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8433 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 604 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 05:40

https://www.svoboda.org/a/30343518.html



Руслан Шаведдинов

Антикоррупционный деятель Московского княжества





Руслана Шаведдинова просто похитили. Вломились в квартиру, засунули в самолёт и увезли куда-то в Архангельск. «Отдавать долг Родине», которой государство уже и не пытается притворяться.



Алексей Навальный:



Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.



По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют.

– Вчера днем ему блокируют сим-карту

– Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь

– После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.



Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.



Леонид Волков:



В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят.

Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!



Что там было про крестик и трусы? Взломали ночью дверь и забрали в армию служить на новую землюРуслан ШаведдиновАнтикоррупционный деятель Московского княжестваРуслана Шаведдинова просто похитили. Вломились в квартиру, засунули в самолёт и увезли куда-то в Архангельск. «Отдавать долг Родине», которой государство уже и не пытается притворяться.Алексей Навальный:Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют.– Вчера днем ему блокируют сим-карту– Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь– После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.Леонид Волков:В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят.Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!Что там было про крестик и трусы? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8433 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 604 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 12:58



Лучше бы строили туалеты в домах,а не бегали зимой в сортир на улицу. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ - https://www.currenttime.tv/a/toilet-rus ... 56169.html .СУПЕРДЕРЖАВА ))) и про аНбиции это в точку. ВолгарьЛучше бы строили туалеты в домах,а не бегали зимой в сортир на улицу. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ -.СУПЕРДЕРЖАВА ))) и про аНбиции это в точку. Ruslan2453 Повідомлень: 1374 З нами з: 13.02.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51 Ruslan2453 написав: .. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ .. .. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ ..

ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра.

Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем .

Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна.

не пишите глупостей ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра.Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем .Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна.не пишите глупостей sequence Повідомлень: 3075 З нами з: 29.12.15 Подякував: 364 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 15:08 sequence написав: Ruslan2453 написав: .. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ .. .. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ ..

ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра.

Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем .

Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна.

не пишите глупостей ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра.Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем .Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна.не пишите глупостей

Це Ви просто не в курсі . Села - це само собою . Про них і нецікаво . Про міста . Ніколи не бачили рядів спільних нужників чисто сільського типу ? А взимку - в мороз ? Напевно не бачили ...

А в Щасливому якось умудрилися збудувати ЖК Щасливий з каналізацією - і це новий . А багатоповерхових старих будинків , і не дуже старих - теж достатньо . Небагато - але є . Не треба розповідати - чого не знаєте точно ...

Маленька цитатка про :

... на території Щасливської сільради знаходяться очисні споруди, куди скидають стоки мешканці сіл В. Олександрівка та Проліски ... Це Ви просто не в курсі . Села - це само собою . Про них і нецікаво . Про міста . Ніколи не бачили рядів спільних нужників чисто сільського типу ? А взимку - в мороз ? Напевно не бачили ...А в Щасливому якось умудрилися збудувати ЖК Щасливий з каналізацією - і це новий . А багатоповерхових старих будинків , і не дуже старих - теж достатньо . Небагато - але є . Не треба розповідати - чого не знаєте точно ...Маленька цитатка про :... на території Щасливської сільради знаходяться очисні споруди, куди скидають стоки мешканці сіл В. Олександрівка та Проліски ... Puente Повідомлень: 2306 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2019 17:27 Puente написав: ..

Це Ви просто не в курсі . Села - це само собою . Про них і нецікаво . Про міста . Ніколи не бачили рядів спільних нужників чисто сільського типу ? А взимку - в мороз ? Напевно не бачили ...

А в Щасливому якось умудрилися збудувати ЖК Щасливий з каналізацією - і це новий . А багатоповерхових старих будинків , і не дуже старих - теж достатньо . Небагато - але є . Не треба розповідати - чого не знаєте точно ...

Маленька цитатка про :

... на території Щасливської сільради знаходяться очисні споруди, куди скидають стоки мешканці сіл В. Олександрівка та Проліски ... ..Це Ви просто не в курсі . Села - це само собою . Про них і нецікаво . Про міста . Ніколи не бачили рядів спільних нужників чисто сільського типу ? А взимку - в мороз ? Напевно не бачили ...А в Щасливому якось умудрилися збудувати ЖК Щасливий з каналізацією - і це новий . А багатоповерхових старих будинків , і не дуже старих - теж достатньо . Небагато - але є . Не треба розповідати - чого не знаєте точно ...Маленька цитатка про :... на території Щасливської сільради знаходяться очисні споруди, куди скидають стоки мешканці сіл В. Олександрівка та Проліски ...

Все я в курсе, как раз эту категорию сельских жителей и описывала статья, на которую дал ссылку сабж. Сначала вникайте, зачем пишите.

Про ЖК Счастливый тоже в курсе, но ему, буквально, поСчастливилось, а частный сектор ходит и ходил в выгребные ямы.

Более того, я вам скажу, что в условной сельской части Иллинойса все те же выгребные ямы, септики, ассенизаторы.

Если хотите обгадить русских, напишите им лучше про автомобильную доступность сёл где-то не в Центральном Федеральном, и это будет правдой Все я в курсе, как раз эту категорию сельских жителей и описывала статья, на которую дал ссылку сабж. Сначала вникайте, зачем пишите.Про ЖК Счастливый тоже в курсе, но ему, буквально, поСчастливилось, а частный сектор ходит и ходил в выгребные ямы.Более того, я вам скажу, что в условной сельской части Иллинойса все те же выгребные ямы, септики, ассенизаторы.Если хотите обгадить русских, напишите им лучше про автомобильную доступность сёл где-то не в Центральном Федеральном, и это будет правдой sequence Повідомлень: 3075 З нами з: 29.12.15 Подякував: 364 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 259260261262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм