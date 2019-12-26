Додано: Чет 26 гру, 2019 05:40

Взломали ночью дверь и забрали в армию служить на новую землюРуслан ШаведдиновАнтикоррупционный деятель Московского княжестваРуслана Шаведдинова просто похитили. Вломились в квартиру, засунули в самолёт и увезли куда-то в Архангельск. «Отдавать долг Родине», которой государство уже и не пытается притворяться.Алексей Навальный:Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют.– Вчера днем ему блокируют сим-карту– Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь– После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.Леонид Волков:В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят.Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!Что там было про крестик и трусы?