Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ракета Авангард; после речи великого Путина американцы покрутили пальцем у виска
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Руслан Шаведдинов Антикоррупционный деятель Московского княжества
Руслана Шаведдинова просто похитили. Вломились в квартиру, засунули в самолёт и увезли куда-то в Архангельск. «Отдавать долг Родине», которой государство уже и не пытается притворяться.
Алексей Навальный:
Я не знаю, чем так насолил властям наш Руслан Шаведдинов из ФБК, но похоже, что план по его изоляции лично Путин придумал.
По крайней мере задействованные силы и средства впечатляют. – Вчера днем ему блокируют сим-карту – Сразу вслед за этим, оперативники ФСБ ему выламывают дверь – После чего, меньше чем за сутки, на нескольких самолётах его увозят на Новую Землю.
Какая-то воинская часть, вокруг которой бродят белые медведи.
Леонид Волков:
В октябре они объявили ФБК иностранным агентом. В декабре они сотрудника ФБК принудительно отправили в суперсекретную военную часть, где С-400 на боевом дежурстве стоят. Ну правда же, так всегда с иностранными агентами и надо поступать!
Что там было про крестик и трусы?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ruslan2453 написав:.. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ ..
ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра. Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем . Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна. не пишите глупостей
Ruslan2453 написав:.. Четверть населения россии живут БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ ..
ну такое. Эта четверть живет в селах, в которых основная проблема не сортиры, а добраться до этого села от ближайшего райцентра. Под Киевом (сюрприз!) полно сел, в которых канализации никогда не видели и не увидят - например, с чудесным название "Счастливое" под Борисполем . Центральная канализация окупается, когда число жителей превышает какой-то критический порог, иначе нецелесообразна. не пишите глупостей
Це Ви просто не в курсі . Села - це само собою . Про них і нецікаво . Про міста . Ніколи не бачили рядів спільних нужників чисто сільського типу ? А взимку - в мороз ? Напевно не бачили ... А в Щасливому якось умудрилися збудувати ЖК Щасливий з каналізацією - і це новий . А багатоповерхових старих будинків , і не дуже старих - теж достатньо . Небагато - але є . Не треба розповідати - чого не знаєте точно ... Маленька цитатка про : ... на території Щасливської сільради знаходяться очисні споруди, куди скидають стоки мешканці сіл В. Олександрівка та Проліски ...
Puente написав:.. Це Ви просто не в курсі . Села - це само собою . Про них і нецікаво . Про міста . Ніколи не бачили рядів спільних нужників чисто сільського типу ? А взимку - в мороз ? Напевно не бачили ... А в Щасливому якось умудрилися збудувати ЖК Щасливий з каналізацією - і це новий . А багатоповерхових старих будинків , і не дуже старих - теж достатньо . Небагато - але є . Не треба розповідати - чого не знаєте точно ... Маленька цитатка про : ... на території Щасливської сільради знаходяться очисні споруди, куди скидають стоки мешканці сіл В. Олександрівка та Проліски ...
Все я в курсе, как раз эту категорию сельских жителей и описывала статья, на которую дал ссылку сабж. Сначала вникайте, зачем пишите. Про ЖК Счастливый тоже в курсе, но ему, буквально, поСчастливилось, а частный сектор ходит и ходил в выгребные ямы. Более того, я вам скажу, что в условной сельской части Иллинойса все те же выгребные ямы, септики, ассенизаторы. Если хотите обгадить русских, напишите им лучше про автомобильную доступность сёл где-то не в Центральном Федеральном, и это будет правдой
Причиной крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае 24 декабря стало то, что машина самопроизвольно вошла в крутую нисходящую спираль. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере самолетостроения.
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае Новейший истребитель разбился в 120 км к северу от Комсомольска-на-Амуре при выполнении испытательного полета «Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тыс. м. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль, начал быстро снижаться, а затем падать», — отметил источник.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
— А Америка хочет на нас нападать? Кажется, не очень…
— Не очень. То есть «Авангард» нужен только для внутреннего потребления, чтобы рассказать народу, какая у нас великая армия? Отсутствие морского флота лишает нас возможности проводить какие-то локальные операции. Мы уже не можем защищать свои интересы в реальных делах. У нас даже нет кораблей, которые доставляли бы грузы в ту же Сирию. Боеприпасы и все остальное возят десантными кораблями, которые для этого не приспособлены. У нас нет главного по нынешним временам боевого корабля — эсминца, последний был сделан в Советском Союзе. У нас есть только маленькие кораблики, боевые лишь по названию. Но если президент скажет построить пять эсминцев, разве это вдохновит народ? А вот сказать, что мы построим маневрирующий «Авангард», которого нет в мире, — совсем другое дело.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД