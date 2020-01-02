Додано: Суб 28 гру, 2019 02:27

По Америке. Мы же от нее должны защититься.— А Америка хочет на нас нападать?Кажется, не очень…— Не очень. То есть «Авангард» нужен только для внутреннего потребления, чтобы рассказать народу, какая у нас великая армия? Отсутствие морского флота лишает нас возможности проводить какие-то локальные операции. Мы уже не можем защищать свои интересы в реальных делах. У нас даже нет кораблей, которые доставляли бы грузы в ту же Сирию. Боеприпасы и все остальное возят десантными кораблями, которые для этого не приспособлены. У нас нет главного по нынешним временам боевого корабля — эсминца, последний был сделан в Советском Союзе. У нас есть только маленькие кораблики, боевые лишь по названию. Но если президент скажет построить пять эсминцев, разве это вдохновит народ? А вот сказать, что мы построим маневрирующий «Авангард», которого нет в мире, — совсем другое дело.Никто ведь не уточняет, что в мире его потому и нет, что с боевой точки зрения он неэффективен. Никто глупостей не делает. Только мы.