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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 10:25

Вчера в Черное море завели на буксире большой десантный корабль ВМФ России "Орск", который, по официальной информации, сломался...в ходе выполнения задач в Средиземном море :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:30

Ангара» проблем
Почему новая ракета-носитель до сих пор не летает

6 января исполнилось 25 лет указу президента России «О разработке космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара"». Однако за четверть века российской космонавтике так и не удалось наладить серийное производство этих носителей, хотя предполагалось, что к настоящему времени они станут основными средствами доставки в космос грузов и экипажей. Почему не случилось?
https://www.kommersant.ru/doc/4214792
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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