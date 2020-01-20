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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 10:25

Вчера в Черное море завели на буксире большой десантный корабль ВМФ России "Орск", который, по официальной информации, сломался...в ходе выполнения задач в Средиземном море :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:30

Ангара» проблем
Почему новая ракета-носитель до сих пор не летает

6 января исполнилось 25 лет указу президента России «О разработке космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара"». Однако за четверть века российской космонавтике так и не удалось наладить серийное производство этих носителей, хотя предполагалось, что к настоящему времени они станут основными средствами доставки в космос грузов и экипажей. Почему не случилось?
https://www.kommersant.ru/doc/4214792
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:50

Хороша стаття про Путіна, розглянуті усі можливі(реальні) версії збереження ним влади:
https://belaruspartisan.by/politic/488108/
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:24

Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35
Сразу 6 самолетов пятого поколения F-35 российские средства ПВО засекли у границ с Ираном. Произошло это сразу после иранской атаки на военные базы США в Ираке.

https://topwar.ru/166957-novejshaja-ros ... yandex.com
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:04

  Волгарь написав:Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35
Сразу 6 самолетов пятого поколения F-35 российские средства ПВО засекли у границ с Ираном. Произошло это сразу после иранской атаки на военные базы США в Ираке.

https://topwar.ru/166957-novejshaja-ros ... yandex.com

вроде взрослый человек
линзы Люнеберга, не, не слышали?
sequence
 
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