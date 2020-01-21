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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 10:25

Вчера в Черное море завели на буксире большой десантный корабль ВМФ России "Орск", который, по официальной информации, сломался...в ходе выполнения задач в Средиземном море :mrgreen:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:30

Ангара» проблем
Почему новая ракета-носитель до сих пор не летает

6 января исполнилось 25 лет указу президента России «О разработке космического ракетного комплекса (КРК) "Ангара"». Однако за четверть века российской космонавтике так и не удалось наладить серийное производство этих носителей, хотя предполагалось, что к настоящему времени они станут основными средствами доставки в космос грузов и экипажей. Почему не случилось?
https://www.kommersant.ru/doc/4214792
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:50

Хороша стаття про Путіна, розглянуті усі можливі(реальні) версії збереження ним влади:
https://belaruspartisan.by/politic/488108/
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:24

Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35
Сразу 6 самолетов пятого поколения F-35 российские средства ПВО засекли у границ с Ираном. Произошло это сразу после иранской атаки на военные базы США в Ираке.

https://topwar.ru/166957-novejshaja-ros ... yandex.com
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:04

  Волгарь написав:Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35
Сразу 6 самолетов пятого поколения F-35 российские средства ПВО засекли у границ с Ираном. Произошло это сразу после иранской атаки на военные базы США в Ираке.

https://topwar.ru/166957-novejshaja-ros ... yandex.com

вроде взрослый человек
линзы Люнеберга, не, не слышали?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:42

  sequence написав:
  Волгарь написав:Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35
Сразу 6 самолетов пятого поколения F-35 российские средства ПВО засекли у границ с Ираном. Произошло это сразу после иранской атаки на военные базы США в Ираке.

https://topwar.ru/166957-novejshaja-ros ... yandex.com

вроде взрослый человек
линзы Люнеберга, не, не слышали?

Не слышал, но засекла точно. А с учетом того, что F-35 тяжелый, медленный (макс скорость 1875 км/ч - на 650 меньше, чем у Су-35) и маломаневренный ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК, против российских ВВС/ПВО он не имеет никаких шансов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:07

  Волгарь написав:.. против российских ВВС/ПВО он не имеет никаких шансов.

Имеет шансы. Просто за счет количества, которое перевалило за 500 (только этого типа, без учета всевозможных F-15, 16, F/A-18, самолетов РЭБ, ударных беспилотников и т.д. и т.п. ), мощный точечный удар взломает систему ПВО любой страны - никакой "многоканальности" не хватит. Всевозможные СЯС в данном разговоре оффтоп.
Тем временем, поставки файтербомберов в ваши вооруженные силы на минимумах с 2011 года, а проекты всевозможных транспортников, тяжелых бомберов, противолодочной и т.д. стагнируют или стоят, в основном из-за развала авиа предприятий, типа Казанского и прочего. Более менее на плаву контора Сухого, в основном из-за Индии, насыпавшей в свое время мегазаказы.
https://bmpd.livejournal.com/3909470.html
https://bmpd.livejournal.com/3907389.html
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:42

  sequence написав:
  Волгарь написав:.. против российских ВВС/ПВО он не имеет никаких шансов.

Имеет шансы. Просто за счет количества, которое перевалило за 500 (только этого типа, без учета всевозможных F-15, 16, F/A-18, самолетов РЭБ, ударных беспилотников и т.д. и т.п. ), мощный точечный удар взломает систему ПВО любой страны - никакой "многоканальности" не хватит. Всевозможные СЯС в данном разговоре оффтоп.
Тем временем, поставки файтербомберов в ваши вооруженные силы на минимумах с 2011 года, а проекты всевозможных транспортников, тяжелых бомберов, противолодочной и т.д. стагнируют или стоят, в основном из-за развала авиа предприятий, типа Казанского и прочего. Более менее на плаву контора Сухого, в основном из-за Индии, насыпавшей в свое время мегазаказы.
https://bmpd.livejournal.com/3909470.html
https://bmpd.livejournal.com/3907389.html

Не буду спорить - в конце концов, проверить любые утверждения о качестве и ТТХ военной технике можно только во время войны.
Насчет развала авиапромышленности - в 2007-ом эта разваленная отрасль произвела ОДИН боевой самолет, в 2018-ом - около 100 (и около 200-от вертолетов), плюс 3 десятка гражданских. В 19-ом начался выпуск МИГ-35, модернизация ТУ-160 до ТУ-160 M и ТУ-22М3 до ТУ-22М3М. 2 последних под 12 и 3 гиперзвуковых Кинжала соответственно. В итоге границы РФ не то, что не пересечет ни один чужой летательный аппарат, - ни один авианосный ордер не подойдет на радиус действия своих самолетов. Другое дело, что авианосец как угроза в принципе актуален только для Владивостока/Хабаровска - с других направлений (Запад/Север/Юго-Запад) угроза в принципе не актуальна.
А в то же время
День (Украина): Russia goodbye или таки нет?
https://inosmi.ru/economic/20200122/246670142.html
О том, почему 5-ый год подряд Украина не может построить ни одного самолета (и, видимо, НЕ ПОСТРОИТ В БУДУЩЕМ)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:54

Волгарь
В нас не імперській амбіції, проте ситуації запоребриком не надто краща!
https://defence-ua.com/index.php/statti ... litakiv-il
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