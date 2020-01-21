Додано: Сер 22 січ, 2020 10:42

sequence написав: Волгарь написав: .. против российских ВВС/ПВО он не имеет никаких шансов. .. против российских ВВС/ПВО он не имеет никаких шансов.

Имеет шансы. Просто за счет количества, которое перевалило за 500 (только этого типа, без учета всевозможных F-15, 16, F/A-18, самолетов РЭБ, ударных беспилотников и т.д. и т.п. ), мощный точечный удар взломает систему ПВО любой страны - никакой "многоканальности" не хватит. Всевозможные СЯС в данном разговоре оффтоп.

Тем временем, поставки файтербомберов в ваши вооруженные силы на минимумах с 2011 года, а проекты всевозможных транспортников, тяжелых бомберов, противолодочной и т.д. стагнируют или стоят, в основном из-за развала авиа предприятий, типа Казанского и прочего. Более менее на плаву контора Сухого, в основном из-за Индии, насыпавшей в свое время мегазаказы.

https://bmpd.livejournal.com/3909470.html

https://bmpd.livejournal.com/3907389.html Имеет шансы. Просто за счет количества, которое перевалило за 500 (только этого типа, без учета всевозможных F-15, 16, F/A-18, самолетов РЭБ, ударных беспилотников и т.д. и т.п. ),взломает систему ПВО любой страны - никакой "многоканальности" не хватит. Всевозможные СЯС в данном разговоре оффтоп.Тем временем, поставки файтербомберов в ваши вооруженные силы на минимумах с 2011 года, а проекты всевозможных транспортников, тяжелых бомберов, противолодочной и т.д. стагнируют или стоят, в основном из-за развала авиа предприятий, типа Казанского и прочего. Более менее на плаву контора Сухого, в основном из-за Индии, насыпавшей в свое время мегазаказы.

День (Украина): Russia goodbye или таки нет?

Не буду спорить - в конце концов, проверить любые утверждения о качестве и ТТХ военной технике можно только во время войны.Насчет развала авиапромышленности - в 2007-ом эта разваленная отрасль произвела ОДИН боевой самолет, в 2018-ом - около 100 (и около 200-от вертолетов), плюс 3 десятка гражданских. В 19-ом начался выпуск МИГ-35, модернизация ТУ-160 до ТУ-160 M и ТУ-22М3 до ТУ-22М3М. 2 последних под 12 и 3 гиперзвуковых Кинжала соответственно. В итоге границы РФ не то, что не пересечет ни один чужой летательный аппарат, - ни один авианосный ордер не подойдет на радиус действия своих самолетов. Другое дело, что авианосец как угроза в принципе актуален только для Владивостока/Хабаровска - с других направлений (Запад/Север/Юго-Запад) угроза в принципе не актуальна.А в то же времяО том, почему 5-ый год подряд Украина не может построить ни одного самолета (и, видимо, НЕ ПОСТРОИТ В БУДУЩЕМ)