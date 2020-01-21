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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23
Волгарь написав:
..
О том, почему 5-ый год подряд Украина не может построить ни одного самолета (и, видимо, НЕ ПОСТРОИТ В БУДУЩЕМ)
тут не о чем спорить - пустующие ангары Антонова вижу прямо с балкона своей квартиры. Земля Антонова на Святошино скорее всего пойдет под застройку.
Но вот по поводу "ни одного самолета" не соглашусь, у нас все же есть производители малой авиации (как ни крути, все же самолеты), в том числе успешно продающие на экспорт.
Да и Богуславский, полагаю таки стартанет массовую ремоторизацию Ми-2, если государство подсобит. Проблема, увы в самом качестве госуправления, точнее, его отсутствии.
Увы
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:24
Волгарь написав:
В 19-ом начался выпуск МИГ-35, модернизация ТУ-160 до ТУ-160 M и ТУ-22М3 до ТУ-22М3М. 2 последних под 12 и 3 гиперзвуковых Кинжала соответственно. В итоге границы РФ не то, что не пересечет ни один чужой летательный аппарат
Два последних не имеют ракет класса "воздух-воздух", работают только по наземным и надводным целям. Сейчас на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:31
Камикадзе написав:
.. У США самый большой авианесущий флот в мире и в любой точке мирового океана они способны обеспечить полное господство в воздухе еще до того, как в воздух поднимутся их ударные самолеты.
спорное утверждение. С учетом современных средств разведки, такие "стелсы", как АУГ будут уничтожены на дальних подступах 1000+ км от берегов любой страны, имеющей приличное противокорабельное оружие, вроде русских и Китая. "Господство" в воздухе закончится, когда закончится керосин, а приземляться, оказывается, некуда
понты гонять и бармалеев бомбить - тут согласен
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:38
Камикадзе написав:
.. на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения.
сильно та ГШ-23 спасла бы от ракет истребителей, на которые пушки ставить уже отказались. Средства РЭБ есть, насколько помогают, не знаю.
Самолет планировался как средство прорыва ПВО на малых высотах, так же подразумевался авианалет на АУГ, причем (точные расчеты уже не помню) на один авианосец уходил полк Ту-шек.
Уходил с концами
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:47
sequence написав: Камикадзе написав:
.. на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения.
сильно та ГШ-23 спасла бы от ракет истребителей, на которые пушки ставить уже отказались. Средства РЭБ есть, насколько помогают, не знаю.
Самолет планировался как средство прорыва ПВО на малых высотах, так же подразумевался авианалет на АУГ, причем (точные расчеты уже не помню) на один авианосец уходил полк Ту-шек.
Уходил с концами
А теперь 1 Кинжал с дальностью 1000+ км и скоростью в 10 Махов. К тому же, на Ту-22 теперь снова поставят снятые в конце 80-х узлы дозаправки в воздухе, и теперь авианосный ордер можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.
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Волгарь
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