Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 261262263264 Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23 Волгарь написав: ..

О том, почему 5-ый год подряд Украина не может построить ни одного самолета (и, видимо, НЕ ПОСТРОИТ В БУДУЩЕМ) ..О том, почему 5-ый год подряд Украина не может построить ни одного самолета (и, видимо, НЕ ПОСТРОИТ В БУДУЩЕМ)

тут не о чем спорить - пустующие ангары Антонова вижу прямо с балкона своей квартиры. Земля Антонова на Святошино скорее всего пойдет под застройку.

Но вот по поводу "ни одного самолета" не соглашусь, у нас все же есть производители малой авиации (как ни крути, все же самолеты), в том числе успешно продающие на экспорт.

Да и Богуславский, полагаю таки стартанет массовую ремоторизацию Ми-2, если государство подсобит. Проблема, увы в самом качестве госуправления, точнее, его отсутствии.

Увы тут не о чем спорить - пустующие ангары Антонова вижу прямо с балкона своей квартиры. Земля Антонова на Святошино скорее всего пойдет под застройку.Но вот по поводу "ни одного самолета" не соглашусь, у нас все же есть производители малой авиации (как ни крути, все же самолеты), в том числе успешно продающие на экспорт.Да и Богуславский, полагаю таки стартанет массовую ремоторизацию Ми-2, если государство подсобит. Проблема, увы в самом качестве госуправления, точнее, его отсутствии.Увы sequence Повідомлень: 3098 З нами з: 29.12.15 Подякував: 367 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 12:24 Волгарь написав: В 19-ом начался выпуск МИГ-35, модернизация ТУ-160 до ТУ-160 M и ТУ-22М3 до ТУ-22М3М. 2 последних под 12 и 3 гиперзвуковых Кинжала соответственно. В итоге границы РФ не то, что не пересечет ни один чужой летательный аппарат В 19-ом начался выпуск МИГ-35, модернизация ТУ-160 до ТУ-160 M и ТУ-22М3 до ТУ-22М3М. 2 последних под 12 и 3 гиперзвуковых Кинжала соответственно. В итоге границы РФ не то, что не пересечет ни один чужой летательный аппарат



Два последних не имеют ракет класса "воздух-воздух", работают только по наземным и надводным целям. Сейчас на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения. Два последних не имеют ракет класса "воздух-воздух", работают только по наземным и надводным целям. Сейчас на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения. "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1956 З нами з: 04.09.11 Подякував: 586 раз. Подякували: 948 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 12:31 Камикадзе написав: .. У США самый большой авианесущий флот в мире и в любой точке мирового океана они способны обеспечить полное господство в воздухе еще до того, как в воздух поднимутся их ударные самолеты. .. У США самый большой авианесущий флот в мире и в любой точке мирового океана они способны обеспечить полное господство в воздухе еще до того, как в воздух поднимутся их ударные самолеты.

спорное утверждение. С учетом современных средств разведки, такие "стелсы", как АУГ будут уничтожены на дальних подступах 1000+ км от берегов любой страны, имеющей приличное противокорабельное оружие, вроде русских и Китая. "Господство" в воздухе закончится, когда закончится керосин, а приземляться, оказывается, некуда

понты гонять и бармалеев бомбить - тут согласен спорное утверждение. С учетом современных средств разведки, такие "стелсы", как АУГ будут уничтожены на дальних подступах 1000+ км от берегов любой страны, имеющей приличное противокорабельное оружие, вроде русских и Китая. "Господство" в воздухе закончится, когда закончится керосин, а приземляться, оказывается, некудапонты гонять и бармалеев бомбить - тут согласен sequence Повідомлень: 3098 З нами з: 29.12.15 Подякував: 367 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 12:38 Камикадзе написав: .. на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения. .. на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения. сильно та ГШ-23 спасла бы от ракет истребителей, на которые пушки ставить уже отказались. Средства РЭБ есть, насколько помогают, не знаю.

Самолет планировался как средство прорыва ПВО на малых высотах, так же подразумевался авианалет на АУГ, причем (точные расчеты уже не помню) на один авианосец уходил полк Ту-шек.

Уходил с концами сильно та ГШ-23 спасла бы от ракет истребителей, на которые пушки ставить уже отказались. Средства РЭБ есть, насколько помогают, не знаю.Самолет планировался как средство прорыва ПВО на малых высотах, так же подразумевался авианалет на АУГ, причем (точные расчеты уже не помню) на один авианосец уходил полк Ту-шек.Уходил с концами sequence Повідомлень: 3098 З нами з: 29.12.15 Подякував: 367 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 12:47 sequence написав: Камикадзе написав: .. на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения. .. на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения. сильно та ГШ-23 спасла бы от ракет истребителей, на которые пушки ставить уже отказались. Средства РЭБ есть, насколько помогают, не знаю.

Самолет планировался как средство прорыва ПВО на малых высотах, так же подразумевался авианалет на АУГ, причем (точные расчеты уже не помню) на один авианосец уходил полк Ту-шек.

Уходил с концами сильно та ГШ-23 спасла бы от ракет истребителей, на которые пушки ставить уже отказались. Средства РЭБ есть, насколько помогают, не знаю.Самолет планировался как средство прорыва ПВО на малых высотах, так же подразумевался авианалет на АУГ, причем (точные расчеты уже не помню) на один авианосец уходил полк Ту-шек.Уходил с концами

А теперь 1 Кинжал с дальностью 1000+ км и скоростью в 10 Махов. К тому же, на Ту-22 теперь снова поставят снятые в конце 80-х узлы дозаправки в воздухе, и теперь авианосный ордер можно будет перехватить прямо у Гавайских островов. А теперь 1 Кинжал с дальностью 1000+ км и скоростью в 10 Махов. К тому же, на Ту-22 теперь снова поставят снятые в конце 80-х узлы дозаправки в воздухе, и теперь авианосный ордер можно будет перехватить прямо у Гавайских островов. Волгарь Повідомлень: 7491 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 13:17 Волгарь написав: .. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов. .. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.

угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников ) угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников ) sequence Повідомлень: 3098 З нами з: 29.12.15 Подякував: 367 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 13:22 Волгарь написав: К тому же, на Ту-22 теперь снова поставят снятые в конце 80-х узлы дозаправки в воздухе, и теперь авианосный ордер можно будет перехватить прямо у Гавайских островов. К тому же, на Ту-22 теперь снова поставят снятые в конце 80-х узлы дозаправки в воздухе, и теперь авианосный ордер можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.



Сняли штанги в конце 70-х, я летал на Ту-22М1 и Ту-22м2 еще со штангами. Ту-22М3 поступал уже без штанги, но с возможностью ее установки. Дозаправка Ту-22М в воздухе требует высокого уровня подготовки, так как сверхзвуковое крыло на малых скоростях не обеспечивает достаточного запаса устойчивости и управляемости. Сейчас нет подготовленных экипажей и быстро их не подготовить Сняли штанги в конце 70-х, я летал на Ту-22М1 и Ту-22м2 еще со штангами. Ту-22М3 поступал уже без штанги, но с возможностью ее установки. Дозаправка Ту-22М в воздухе требует высокого уровня подготовки, так как сверхзвуковое крыло на малых скоростях не обеспечивает достаточного запаса устойчивости и управляемости. Сейчас нет подготовленных экипажей и быстро их не подготовить "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1956 З нами з: 04.09.11 Подякував: 586 раз. Подякували: 948 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 13:47 sequence написав: Волгарь написав: .. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов. .. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.

угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников ) угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников )

А авианосных групп всего 12. И в Тихом океане их вряд ли больше 6 одновременно. 6 авианосцев-6 ракет/2 самолета-2 топливозаправщика. Арифметика простая, поскольку перехватить Кинжал, система с которым уже сейчас имеет радиус в 3000 км для Ту-22, невозможно. Тут и Мига-31 с одной ракетой может вполне хватить. А один Ту-160М с дальностью полета в 12 500 км, может отправить на дно одновременно едва ли не все авианосцы в радиусе 7000 км от Камчатки, заодно прихватив и все ПЛАРБ, зашедшие на базу на Западном побережье США. А авианосных групп всего 12. И в Тихом океане их вряд ли больше 6 одновременно. 6 авианосцев-6 ракет/2 самолета-2 топливозаправщика. Арифметика простая, поскольку перехватить Кинжал, система с которым уже сейчас имеет радиус в 3000 км для Ту-22, невозможно. Тут и Мига-31 с одной ракетой может вполне хватить. А один Ту-160М с дальностью полета в 12 500 км, может отправить на дно одновременно едва ли не все авианосцы в радиусе 7000 км от Камчатки, заодно прихватив и все ПЛАРБ, зашедшие на базу на Западном побережье США. Волгарь Повідомлень: 7491 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 14:09 Волгарь написав: sequence написав: Волгарь написав: .. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов. .. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.

угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников ) угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников )

А авианосных групп всего 12. И в Тихом океане их вряд ли больше 6 одновременно. 6 авианосцев-6 ракет/2 самолета-2 топливозаправщика. Арифметика простая, поскольку перехватить Кинжал, система с которым уже сейчас имеет радиус в 3000 км для Ту-22, невозможно. Тут и Мига-31 с одной ракетой может вполне хватить. А один Ту-160М с дальностью полета в 12 500 км, может отправить на дно одновременно едва ли не все авианосцы в радиусе 7000 км от Камчатки, заодно прихватив и все ПЛАРБ, зашедшие на базу на Западном побережье США. А авианосных групп всего 12. И в Тихом океане их вряд ли больше 6 одновременно. 6 авианосцев-6 ракет/2 самолета-2 топливозаправщика. Арифметика простая, поскольку перехватить Кинжал, система с которым уже сейчас имеет радиус в 3000 км для Ту-22, невозможно. Тут и Мига-31 с одной ракетой может вполне хватить. А один Ту-160М с дальностью полета в 12 500 км, может отправить на дно одновременно едва ли не все авианосцы в радиусе 7000 км от Камчатки, заодно прихватив и все ПЛАРБ, зашедшие на базу на Западном побережье США.

мдя. Познания у вас весьма поверхностные, простите, Викепедийные.

Кто целеуказание для движущейся в просторах океанов цели будет задавать? Спутники по оптическому каналу? А если тучки? Если припаркуется где-то в Гонолулу, то все ясно, а если, прости хосподи поплывет?? Это только на первый взгляд кажется, что легкая мишень. И на расстоянии от берега 1000 км, так оно и есть. Условный А-50 корректирует координаты, ракета летит в цель. За 3000 км никто локацию цели не отмеряет.

То же самое с ракетами. Во-первых ПВО группы никто не отменял, равно как и отказ ракеты. Во-вторых, для вывода из строя авианосца одной ракеты без ядерной БЧ недостаточно, а цирконов ядерных не будет. А калибры так далеко не летают, а те, что летают, дозвуковые и сносятся ПВО.

Так что осторожнее со сценариями своими, комментаторы БМПД вас бы позорно зафукали - а это ваши земляки, да ) мдя. Познания у вас весьма поверхностные, простите, Викепедийные.Кто целеуказание для движущейся в просторах океанов цели будет задавать? Спутники по оптическому каналу? А если тучки? Если припаркуется где-то в Гонолулу, то все ясно, а если, прости хосподи поплывет?? Это только на первый взгляд кажется, что легкая мишень. И на расстоянии от берега 1000 км, так оно и есть. Условный А-50 корректирует координаты, ракета летит в цель. За 3000 км никто локацию цели не отмеряет.То же самое с ракетами. Во-первых ПВО группы никто не отменял, равно как и отказ ракеты. Во-вторых, для вывода из строя авианосца одной ракеты без ядерной БЧ недостаточно, а цирконов ядерных не будет. А калибры так далеко не летают, а те, что летают, дозвуковые и сносятся ПВО.Так что осторожнее со сценариями своими, комментаторы БМПД вас бы позорно зафукали - а это ваши земляки, да ) sequence Повідомлень: 3098 З нами з: 29.12.15 Подякував: 367 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 261262263264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 0 гостейМодератори: ТупУм