|
|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23
Волгарь написав:
..
О том, почему 5-ый год подряд Украина не может построить ни одного самолета (и, видимо, НЕ ПОСТРОИТ В БУДУЩЕМ)
тут не о чем спорить - пустующие ангары Антонова вижу прямо с балкона своей квартиры. Земля Антонова на Святошино скорее всего пойдет под застройку.
Но вот по поводу "ни одного самолета" не соглашусь, у нас все же есть производители малой авиации (как ни крути, все же самолеты), в том числе успешно продающие на экспорт.
Да и Богуславский, полагаю таки стартанет массовую ремоторизацию Ми-2, если государство подсобит. Проблема, увы в самом качестве госуправления, точнее, его отсутствии.
Увы
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:24
Волгарь написав:
В 19-ом начался выпуск МИГ-35, модернизация ТУ-160 до ТУ-160 M и ТУ-22М3 до ТУ-22М3М. 2 последних под 12 и 3 гиперзвуковых Кинжала соответственно. В итоге границы РФ не то, что не пересечет ни один чужой летательный аппарат
Два последних не имеют ракет класса "воздух-воздух", работают только по наземным и надводным целям. Сейчас на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения.
"Всё проходит, и это пройдёт"
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 1956
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:31
Камикадзе написав:
.. У США самый большой авианесущий флот в мире и в любой точке мирового океана они способны обеспечить полное господство в воздухе еще до того, как в воздух поднимутся их ударные самолеты.
спорное утверждение. С учетом современных средств разведки, такие "стелсы", как АУГ будут уничтожены на дальних подступах 1000+ км от берегов любой страны, имеющей приличное противокорабельное оружие, вроде русских и Китая. "Господство" в воздухе закончится, когда закончится керосин, а приземляться, оказывается, некуда
понты гонять и бармалеев бомбить - тут согласен
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:38
Камикадзе написав:
.. на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения.
сильно та ГШ-23 спасла бы от ракет истребителей, на которые пушки ставить уже отказались. Средства РЭБ есть, насколько помогают, не знаю.
Самолет планировался как средство прорыва ПВО на малых высотах, так же подразумевался авианалет на АУГ, причем (точные расчеты уже не помню) на один авианосец уходил полк Ту-шек.
Уходил с концами
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:47
sequence написав: Камикадзе написав:
.. на Ту-22М3М сняли кормовую установку ГШ-23, машина полностью беззащитна от нападения.
сильно та ГШ-23 спасла бы от ракет истребителей, на которые пушки ставить уже отказались. Средства РЭБ есть, насколько помогают, не знаю.
Самолет планировался как средство прорыва ПВО на малых высотах, так же подразумевался авианалет на АУГ, причем (точные расчеты уже не помню) на один авианосец уходил полк Ту-шек.
Уходил с концами
А теперь 1 Кинжал с дальностью 1000+ км и скоростью в 10 Махов. К тому же, на Ту-22 теперь снова поставят снятые в конце 80-х узлы дозаправки в воздухе, и теперь авианосный ордер можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7491
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:17
Волгарь написав:
.. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.
угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников )
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:22
Волгарь написав:
К тому же, на Ту-22 теперь снова поставят снятые в конце 80-х узлы дозаправки в воздухе, и теперь авианосный ордер можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.
Сняли штанги в конце 70-х, я летал на Ту-22М1 и Ту-22м2 еще со штангами. Ту-22М3 поступал уже без штанги, но с возможностью ее установки. Дозаправка Ту-22М в воздухе требует высокого уровня подготовки, так как сверхзвуковое крыло на малых скоростях не обеспечивает достаточного запаса устойчивости и управляемости. Сейчас нет подготовленных экипажей и быстро их не подготовить
"Всё проходит, и это пройдёт"
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 1956
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:47
sequence написав: Волгарь написав:
.. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.
угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников )
А авианосных групп всего 12. И в Тихом океане их вряд ли больше 6 одновременно. 6 авианосцев-6 ракет/2 самолета-2 топливозаправщика. Арифметика простая, поскольку перехватить Кинжал, система с которым уже сейчас имеет радиус в 3000 км для Ту-22, невозможно. Тут и Мига-31 с одной ракетой может вполне хватить. А один Ту-160М с дальностью полета в 12 500 км, может отправить на дно одновременно едва ли не все авианосцы в радиусе 7000 км от Камчатки, заодно прихватив и все ПЛАРБ, зашедшие на базу на Западном побережье США.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7491
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:09
Волгарь написав: sequence написав: Волгарь написав:
.. можно будет перехватить прямо у Гавайских островов.
угу. Когда топливозаправщиков станет больше полка, что в строю, может быть. Да данный момент дозаправка со спутников )
А авианосных групп всего 12. И в Тихом океане их вряд ли больше 6 одновременно. 6 авианосцев-6 ракет/2 самолета-2 топливозаправщика. Арифметика простая, поскольку перехватить Кинжал, система с которым уже сейчас имеет радиус в 3000 км для Ту-22, невозможно. Тут и Мига-31 с одной ракетой может вполне хватить. А один Ту-160М с дальностью полета в 12 500 км, может отправить на дно одновременно едва ли не все авианосцы в радиусе 7000 км от Камчатки, заодно прихватив и все ПЛАРБ, зашедшие на базу на Западном побережье США.
мдя. Познания у вас весьма поверхностные, простите, Викепедийные.
Кто целеуказание для движущейся в просторах океанов цели будет задавать? Спутники по оптическому каналу? А если тучки? Если припаркуется где-то в Гонолулу, то все ясно, а если, прости хосподи поплывет?? Это только на первый взгляд кажется, что легкая мишень. И на расстоянии от берега 1000 км, так оно и есть. Условный А-50 корректирует координаты, ракета летит в цель. За 3000 км никто локацию цели не отмеряет.
То же самое с ракетами. Во-первых ПВО группы никто не отменял, равно как и отказ ракеты. Во-вторых, для вывода из строя авианосца одной ракеты без ядерной БЧ недостаточно, а цирконов ядерных не будет. А калибры так далеко не летают, а те, что летают, дозвуковые и сносятся ПВО.
Так что осторожнее со сценариями своими, комментаторы БМПД вас бы позорно зафукали - а это ваши земляки, да )
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|