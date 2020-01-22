Волгарь написав:

..Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты...