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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:59

  Волгарь написав:..
Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.
Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.
Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты...

еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )
но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:31

победобесие на россии в разгаре

В России поместят триколоры на все дома, где живут ветераны Великой Отечественной
«Инициативу я поддерживаю. Инициатива эта правильная. С этим флагом я шёл в атаку в 1943-м, за этот флаг я стоял в Москве в 1993-м. Пусть и на доме будет, отчего же ему не быть?» — сказал 97-летний ветеран ВОВ Михаил Боде-Строганов.
... сказал явно коллега "предпринимателя" из "нижнегоновгорода" волгаря :D
Подолянин
 
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