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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 262263264265 Додано: Сер 22 січ, 2020 17:59 Волгарь написав: ..

Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.

Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.

Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты... ..Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты...

еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )

но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение. еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение. sequence Повідомлень: 3099 З нами з: 29.12.15 Подякував: 367 раз. Подякували: 742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 08:31 победобесие на россии в разгаре В России поместят триколоры на все дома, где живут ветераны Великой Отечественной «Инициативу я поддерживаю. Инициатива эта правильная. С этим флагом я шёл в атаку в 1943-м, за этот флаг я стоял в Москве в 1993-м. Пусть и на доме будет, отчего же ему не быть?» — сказал 97-летний ветеран ВОВ Михаил Боде-Строганов. ... сказал явно коллега "предпринимателя" из "нижнегоновгорода" волгаря ... сказал явно коллега "предпринимателя" из "нижнегоновгорода" волгаря Подолянин Повідомлень: 683 З нами з: 25.05.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 09:45 sequence написав: Волгарь написав: ..

Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.

Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.

Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты... ..Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты...

еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )

но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение. еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение.

Х-47М2 «Кинжал»[1] — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты . Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер»

Тактико-технические характеристики

Носитель (пусковая установка):

МиГ-31К — 1 ракета,

Ту-22М3М — до 4 ракет

в перспективе Су-57

Ракета: Х-47М2 — аэробаллистическая

Максимальная дальность поражения комплекса (с учётом боевого радиуса действия самолёта-носителя):

МиГ-31К — более 2000 км, собственная чуть менее 1500 км и около 1500 км без ПТБ носителя, наибольшая практическая дальность носителя без груза — 5400 км.

Ту-22М3 — около 3000 км

Максимальная дальность ракеты (без боевого радиуса носителя) — не менее 1000 км.

Максимальная скорость: М=10-12

Высота полёта в момент достижения гиперзвуковой скорости: 20 км

КВО: 1 м

Масса боевой части: 500 кг

Наведение: ИНС с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС, ДРЛОиУ, оптическая ГСН

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BA%D1%81 )

Простите, но Вы мне очень напоминаете моих оппонентов-ура-патриотов. Я им привожу данные ВБ, они в ответ - Я ТАК ДУМАЮ. ВАШЕ ПРАВО - ДУМАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

Насчет посредственной производственной базы - Вы реально считаете, что, используя технологии 80-х можно создавать изделия (десятками и сотнями), которые во всем остальном мире появятся лет через 10 или не появятся вообще? Простите, но Вы мне очень напоминаете моих оппонентов-ура-патриотов. Я им привожу данные ВБ, они в ответ - Я ТАК ДУМАЮ. ВАШЕ ПРАВО - ДУМАЙТЕ ДАЛЬШЕ.Насчет посредственной производственной базы - Вы реально считаете, что, используя технологии 80-х можно создавать изделия (десятками и сотнями), которые во всем остальном мире появятся лет через 10 или не появятся вообще? Волгарь Повідомлень: 7493 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 262263264265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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