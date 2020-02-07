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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:59

  Волгарь написав:..
Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.
Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.
Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты...

еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )
но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:31

победобесие на россии в разгаре

В России поместят триколоры на все дома, где живут ветераны Великой Отечественной
«Инициативу я поддерживаю. Инициатива эта правильная. С этим флагом я шёл в атаку в 1943-м, за этот флаг я стоял в Москве в 1993-м. Пусть и на доме будет, отчего же ему не быть?» — сказал 97-летний ветеран ВОВ Михаил Боде-Строганов.
... сказал явно коллега "предпринимателя" из "нижнегоновгорода" волгаря :D
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:45

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.
Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.
Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты...

еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )
но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение.

Х-47М2 «Кинжал»[1] — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер»

Тактико-технические характеристики
Носитель (пусковая установка):
МиГ-31К — 1 ракета,
Ту-22М3М — до 4 ракет
в перспективе Су-57
Ракета: Х-47М2 — аэробаллистическая
Максимальная дальность поражения комплекса (с учётом боевого радиуса действия самолёта-носителя):
МиГ-31К — более 2000 км, собственная чуть менее 1500 км и около 1500 км без ПТБ носителя, наибольшая практическая дальность носителя без груза — 5400 км.
Ту-22М3 — около 3000 км
Максимальная дальность ракеты (без боевого радиуса носителя) — не менее 1000 км.
Максимальная скорость: М=10-12
Высота полёта в момент достижения гиперзвуковой скорости: 20 км
КВО: 1 м
Масса боевой части: 500 кг
Наведение: ИНС с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС, ДРЛОиУ, оптическая ГСН
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BA%D1%81)
Простите, но Вы мне очень напоминаете моих оппонентов-ура-патриотов. Я им привожу данные ВБ, они в ответ - Я ТАК ДУМАЮ. ВАШЕ ПРАВО - ДУМАЙТЕ ДАЛЬШЕ.
Насчет посредственной производственной базы - Вы реально считаете, что, используя технологии 80-х можно создавать изделия (десятками и сотнями), которые во всем остальном мире появятся лет через 10 или не появятся вообще?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:34

  Волгарь написав:..
Простите, но Вы мне очень напоминаете моих оппонентов-ура-патриотов. Я им привожу данные ВБ, они в ответ - Я ТАК ДУМАЮ. ВАШЕ ПРАВО - ДУМАЙТЕ ДАЛЬШЕ.
Насчет посредственной производственной базы - Вы реально считаете, что, используя технологии 80-х можно создавать изделия (десятками и сотнями), которые во всем остальном мире появятся лет через 10 или не появятся вообще?

та что вы за человек такой.
Я имел в виду Цирконы - это не "Кынджялы", которые суть баллистические ракеты/ переделанные Искандеры (такого типа все по своей сути гиперзвуковые :mrgreen: )летят высоко, для данных высот эти скорости гиперзвуком не считаются, легко отслеживаются и перехватываются эшелонированной ПВО по типу Иджис. Более того, морской радиус таковых скромный, не более 500км + боевой радиус действия перехватчика (Миг-31)=720км без нагрузки и ни на какие 3000 никто до Гонолулу не долетает, даже в одну сторону.
Вникайте в суть дальше и не бесите меня Педивикиями.
По производственным мощностям - читайте вышеприведенную ссылку по заводу-изготовителю носителей в Казани (бомберов) и не бесите меня.
А то несете какую-то чушь из "принадлежащей семье Кудрявцева газете Ведомости".
Модернизация и выведение из строя - ваше ффсё, по Дальней Авиации так точно. Ничего не произвели (один допиленный Ту-160, со времен СССР ждущий не в счет).
Ракеты при том делать не разучились, это факт
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:41

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
Простите, но Вы мне очень напоминаете моих оппонентов-ура-патриотов. Я им привожу данные ВБ, они в ответ - Я ТАК ДУМАЮ. ВАШЕ ПРАВО - ДУМАЙТЕ ДАЛЬШЕ.
Насчет посредственной производственной базы - Вы реально считаете, что, используя технологии 80-х можно создавать изделия (десятками и сотнями), которые во всем остальном мире появятся лет через 10 или не появятся вообще?

та что вы за человек такой.
Я имел в виду Цирконы - это не "Кынджялы", которые суть баллистические ракеты/ переделанные Искандеры (такого типа все по своей сути гиперзвуковые :mrgreen: )летят высоко, для данных высот эти скорости гиперзвуком не считаются, легко отслеживаются и перехватываются эшелонированной ПВО по типу Иджис. Более того, морской радиус таковых скромный, не более 500км + боевой радиус действия перехватчика (Миг-31)=720км без нагрузки и ни на какие 3000 никто до Гонолулу не долетает, даже в одну сторону.
Вникайте в суть дальше и не бесите меня Педивикиями.
По производственным мощностям - читайте вышеприведенную ссылку по заводу-изготовителю носителей в Казани (бомберов) и не бесите меня.
А то несете какую-то чушь из "принадлежащей семье Кудрявцева газете Ведомости".
Модернизация и выведение из строя - ваше ффсё, по Дальней Авиации так точно. Ничего не произвели (один допиленный Ту-160, со времен СССР ждущий не в счет).
Ракеты при том делать не разучились, это факт

Думаю, вполне достаточно. Вика - не аргумент, я ОТСЮДА (за 1000 км минимум от основных центров ВПК РФ) ЗНАЮ ФСЕ. А мой оппонент, сидя в 10 км от производителя МИГ-31К или производителя ракет для С-400, в 2 км - от производителя РЛС всех типов, и в радиусе в 3 км от сразу 3-х головных институтов военной радиолокации, у которого там работают с десяток родственников и приятелей, ЕСТЕСТВЕННО НИ О ЧЕМ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ.
Я ведь и свидетельство из Вики о круговом отклонение в 1 м!!! привел только для того, что моим словам Вы доверять не обязаны. И о Цирконе я не написал не слова по одной простой причине - этого оружия еще НЕТ. А Кинжал - уже есть,испытан/опробован, и все его ТТХ ДАНЫ ПО ДАННЫМ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. И Ту-22М3 есть, и Ту-160М. Когда 2 года назад подполковник говорил о будущем Пересвете/Авангарде все называли это блефом - и ВОТ ОНИ ЕСТЬ. Более, того, миру еще предстоит узнать много интересного о первом действующем лазерном оружии (просто поверьте на слово).
Засим на этом и закончим.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:26

Справжній позор Росії: стоячи аплодують конгресменам США(саме ці конгресмени накладали санкції на Росію)
https://www.youtube.com/watch?v=k8f5NGItiPo
Не скажу про весь російський народ, але в Думі одні холуї сидять.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:11

https://censor.net.ua/v3174449
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:57

Переговоры Путина и Лукашенко завершились ничем. Лукашенко покинул Сочи даже без выхода к прессе.(C)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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