Додано: Чет 23 січ, 2020 09:45

sequence написав: Волгарь написав: ..

Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.

Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.

Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты... ..Спутник в инфракрасном диапазоне видит любую цель (как показывает иранский случай, даже ракету и даже ночью с ЭПР в 0,5 м2) , авианосный ордер двигается со скоростью 40 узлов (74 км/ч), Ту-22/160 - в 30 раз быстрее.Спутник на низколетящей орбите пролетает над одной и той же точкой раз в 70-80 мин. За это время ордер отклонится на 40-50 миль (всего). Это - если спутник один (а их может быть и больше с некоторым интервалом). Кроме того, современные системы наведения КР обладают ИИ - цель в радиусе нескольких сот км, двигаясь на высоте 30-40 км, они корректируют сами - достаточно оказаться прмиерно в нужном р-не. И кто Вам сказал, что боеголовка НЕЯДЕРНАЯ - в любую боеголовку с полезной нагрузкой от 50 кг можно поместить ядерный заряд мощностью от 5 кТ и выше. Для авианосца и всего, что окружает его в радиусе миля - более чем достаточно.Сценарий, конечно, гипотетический. Но согласитесь, на фоне технологической деградации всех без исключения бывших осколков СССР, то, что мы обсуждаем подобный и вполне реальный сценарий для ВС РФ - уже о многом говорит. К началу нулевых во всех сценариях на развитие событий в 21-ом веке на хорошем английском писалось о том, что РФ уже никогда не станет вновь мировой державой именно по причине потери технологий. И вот, поди ж ты...

еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )

но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение. еще раз повторяю, на гиперзвуковые носителе ядреную боеголовку никто не разместит, хотя бы из требований безопасности - все же весьма недопиленная технология, на старте бахнет, всем повеселеет. Далее, ракета, летящая в облаке плазмы, буквально, ничего не видит - во всех диапазонах и на такой скорости имеет весьма посредственные и неточные отклонения рулей. Похрен тот спутник, которого в данных широтах может и не оказаться вовсе - облако плазмы может глушить сигнал от такового. Нужен точный целеуказатель. ИМХО, гиперзвук рассчитан на поражение статичных целей со значительным круговым вероятным отклонением. Но это не точно, все, сцуко, секретят инфо )но то, что русские пилят такие технологии на весьма посредственной технологической базе и скромными производственными возможностями (по сравнению) вызывает, безусловно, уважение.

Х-47М2 «Кинжал»[1] — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты . Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер»

Тактико-технические характеристики

Носитель (пусковая установка):

МиГ-31К — 1 ракета,

Ту-22М3М — до 4 ракет

в перспективе Су-57

Ракета: Х-47М2 — аэробаллистическая

Максимальная дальность поражения комплекса (с учётом боевого радиуса действия самолёта-носителя):

МиГ-31К — более 2000 км, собственная чуть менее 1500 км и около 1500 км без ПТБ носителя, наибольшая практическая дальность носителя без груза — 5400 км.

Ту-22М3 — около 3000 км

Максимальная дальность ракеты (без боевого радиуса носителя) — не менее 1000 км.

Максимальная скорость: М=10-12

Высота полёта в момент достижения гиперзвуковой скорости: 20 км

КВО: 1 м

Масса боевой части: 500 кг

Наведение: ИНС с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС, ДРЛОиУ, оптическая ГСН

Простите, но Вы мне очень напоминаете моих оппонентов-ура-патриотов. Я им привожу данные ВБ, они в ответ - Я ТАК ДУМАЮ. ВАШЕ ПРАВО - ДУМАЙТЕ ДАЛЬШЕ.Насчет посредственной производственной базы - Вы реально считаете, что, используя технологии 80-х можно создавать изделия (десятками и сотнями), которые во всем остальном мире появятся лет через 10 или не появятся вообще?