RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:19

  vovikhan1991 написав:
  andrijk777 написав:
  Pupsik написав:Переговоры Путина и Лукашенко завершились ничем. Лукашенко покинул Сочи даже без выхода к прессе.(C)

Чому нічим? По газу вроді домовились. Ціна буде та сама що і минулого року - десь 120-130 доларів за тисячу кубів. Непогана ціна, як на мене. Скільки платить/платила Україна?

Влітку 2019 ціна на газ в Європі падала до 106 дол. за 1000 кубів. Ціна в 120-130 дол., на вашу думку, може й непогана, але вона вища ринкової)

А можна підтверждення цим казкам про 106 доларів?
Ось що знайшов я:
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=SeredniaMitnaVartistImportnogoPrirodnogoGazu-SchoSklalasiaUProtsesiYogoMitnogoOformlenniaPidChasVvezenniaNaTeritoriiuUkraini&pageNumber=1
Зокрема за січень 2019 ціна була 317$
за липень 2019 - 188$
за грудень 2019 - 176$
Середня за 2019 рік - десь 210-230$. Майже в 2 рази вище ніж для Білорусії.
І ще хтось демонстрував звітність Газпрому - ціна газу за 3 квартал для дальнього зарубіжжя по-моєму 169$.
І головне - дальше газ дешевіти не буде, тому що буде тупо невигідно його везти з США/Азії. Тому зараз укладання довгострокового контракту набагато вигідніше ніж спотові поставки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 11.11.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:41

andrijk777 мав на увазі ціни, які склались в кінці червня 2019 року на нідерландському газовому хабі TTF (Title Transfer Facility)
vovikhan1991
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 27.06.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 263264265266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17353)
09.02.2020 12:56
EximBonus Bot (1123)
09.02.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.