Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 лют, 2020 12:19
vovikhan1991 написав: andrijk777 написав: Pupsik написав:
Переговоры Путина и Лукашенко завершились ничем. Лукашенко покинул Сочи даже без выхода к прессе.(C)
Чому нічим? По газу вроді домовились. Ціна буде та сама що і минулого року - десь 120-130 доларів за тисячу кубів. Непогана ціна, як на мене. Скільки платить/платила Україна?
Влітку 2019 ціна на газ в Європі падала до 106 дол. за 1000 кубів. Ціна в 120-130 дол., на вашу думку, може й непогана, але вона вища ринкової)
А можна підтверждення цим казкам про 106 доларів?
Ось що знайшов я:
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=SeredniaMitnaVartistImportnogoPrirodnogoGazu-SchoSklalasiaUProtsesiYogoMitnogoOformlenniaPidChasVvezenniaNaTeritoriiuUkraini&pageNumber=1
Зокрема за січень 2019 ціна була 317$
за липень 2019 - 188$
за грудень 2019 - 176$
Середня за 2019 рік - десь 210-230$. Майже в 2 рази вище ніж для Білорусії.
І ще хтось демонстрував звітність Газпрому - ціна газу за 3 квартал для дальнього зарубіжжя по-моєму 169$.
І головне - дальше газ дешевіти не буде, тому що буде тупо невигідно його везти з США/Азії. Тому зараз укладання довгострокового контракту набагато вигідніше ніж спотові поставки.
andrijk777
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:41
andrijk777 мав на увазі ціни, які склались в кінці червня 2019 року на нідерландському газовому хабі TTF (Title Transfer Facility)
vovikhan1991
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