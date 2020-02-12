Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских портов. Рижский порт в январе потерял сразу четверть грузооборота по сравнению с прошлым годом. Перевалка грузов в порту Риги составила около 2,1 млн тонн. Наибольший удельный вес в перевалке составляет уголь, но его доля по сравнению с январем 2019 года сократилась в 2,6 раза – с 36,2% до 18,3%. Терминалы Вентспилсского порта в январе этого года перевалили почти на 43% меньше, чем в январе прошлом года – всего 1,185 млн тонн грузов. Причем объем насыпных грузов, идущих через этот порт, упал почти в семь раз.
Русофобия и апартхейд нынче ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ
Волгарь написав:Русофобия и апартхейд нынче ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ
В Прибалтиці вже мінімум 30 років "русофобия и апартхейд" і тут стукнув січень 2020 і вони себе проявили. Уявляю що будуть писати в 2050 році: "Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских портов."