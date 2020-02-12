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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:28

Дежавю...
"В российские СМИ заброшена новость о масштабной белорусской контрабанде сигарет, которая была обнаружена в российских магазинах более чем в 70 регионах" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:43

Еще одна анбиция
Прибалтийские порты теряют российские деньги
https://vz.ru/economy/2020/2/12/1023371.html
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских портов. Рижский порт в январе потерял сразу четверть грузооборота по сравнению с прошлым годом. Перевалка грузов в порту Риги составила около 2,1 млн тонн. Наибольший удельный вес в перевалке составляет уголь, но его доля по сравнению с январем 2019 года сократилась в 2,6 раза – с 36,2% до 18,3%.
Терминалы Вентспилсского порта в январе этого года перевалили почти на 43% меньше, чем в январе прошлом года – всего 1,185 млн тонн грузов. Причем объем насыпных грузов, идущих через этот порт, упал почти в семь раз.

Русофобия и апартхейд нынче ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:57

  Волгарь написав:Русофобия и апартхейд нынче ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ

:D :D В Прибалтиці вже мінімум 30 років "русофобия и апартхейд" і тут стукнув січень 2020 і вони себе проявили.
Уявляю що будуть писати в 2050 році: "Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских портов."
andrijk777
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