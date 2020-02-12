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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:28

Дежавю...
"В российские СМИ заброшена новость о масштабной белорусской контрабанде сигарет, которая была обнаружена в российских магазинах более чем в 70 регионах" (С).
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:57

  Волгарь написав:Русофобия и апартхейд нынче ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ

:D :D В Прибалтиці вже мінімум 30 років "русофобия и апартхейд" і тут стукнув січень 2020 і вони себе проявили.
Уявляю що будуть писати в 2050 році: "Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских портов."
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:25

Томас Гучкер | Frankfurter Allgemeine
НАТО обеспокоено новым гиперзвуковым оружием России
https://www.inopressa.ru/article/13feb2 ... affen.html
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг бьет тревогу", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы очень обеспокоены новыми российскими ракетными комплексами", - заявил Столтенберг, принимая в среду в брюссельской штаб-квартире министров обороны 29 стран-участниц альянса. Он имел в виду не только российскую крылатую ракету SSC-8, которая может ударить по целям в Европе и из-за которой Америка расторгла договор о РСМД. Столтенберг также обеспокоен новым гиперзвуковым оружием, которое разрабатывает и частично уже разместила Москва".
"Один высокопоставленный сотрудник НАТО еще более ясно выразил в среду то, что не дает покоя альянсу. По его словам, в системах малой и средней дальности Россия сегодня "намного" превосходит возможности альянса. Здесь наблюдается "большой дисбаланс" и "систематическое неравенство", сказал он. Это весомые слова, ведь тем самым альянс признает, что ядерный паритет оказался под вопросом - так обозначается способность ядерных держав в любой момент уничтожить друг друга", - отмечает издание.

"Конгресс также обсуждает разработку крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд, для атомных подводных лодок", - передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Волгарь
 
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