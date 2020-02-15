Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Русофобия и апартхейд нынче ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ
В Прибалтиці вже мінімум 30 років "русофобия и апартхейд" і тут стукнув січень 2020 і вони себе проявили. Уявляю що будуть писати в 2050 році: "Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских портов."
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг бьет тревогу", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы очень обеспокоены новыми российскими ракетными комплексами", - заявил Столтенберг, принимая в среду в брюссельской штаб-квартире министров обороны 29 стран-участниц альянса. Он имел в виду не только российскую крылатую ракету SSC-8, которая может ударить по целям в Европе и из-за которой Америка расторгла договор о РСМД. Столтенберг также обеспокоен новым гиперзвуковым оружием, которое разрабатывает и частично уже разместила Москва". "Один высокопоставленный сотрудник НАТО еще более ясно выразил в среду то, что не дает покоя альянсу. По его словам, в системах малой и средней дальности Россия сегодня "намного" превосходит возможности альянса. Здесь наблюдается "большой дисбаланс" и "систематическое неравенство", сказал он. Это весомые слова, ведь тем самым альянс признает, что ядерный паритет оказался под вопросом - так обозначается способность ядерных держав в любой момент уничтожить друг друга", - отмечает издание.
"Конгресс также обсуждает разработку крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд, для атомных подводных лодок", - передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Газпром» дал США совет «никогда не говорить никогда»
Так глава пресс-службы компании Сергей Куприянов прокомментировал РБК слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2» из-за отсутствия необходимых технологий.