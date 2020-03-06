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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:28

Дежавю...
"В российские СМИ заброшена новость о масштабной белорусской контрабанде сигарет, которая была обнаружена в российских магазинах более чем в 70 регионах" (С).
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:57

  Волгарь написав:Русофобия и апартхейд нынче ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ

:D :D В Прибалтиці вже мінімум 30 років "русофобия и апартхейд" і тут стукнув січень 2020 і вони себе проявили.
Уявляю що будуть писати в 2050 році: "Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских портов."
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:25

Томас Гучкер | Frankfurter Allgemeine
НАТО обеспокоено новым гиперзвуковым оружием России
https://www.inopressa.ru/article/13feb2 ... affen.html
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг бьет тревогу", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы очень обеспокоены новыми российскими ракетными комплексами", - заявил Столтенберг, принимая в среду в брюссельской штаб-квартире министров обороны 29 стран-участниц альянса. Он имел в виду не только российскую крылатую ракету SSC-8, которая может ударить по целям в Европе и из-за которой Америка расторгла договор о РСМД. Столтенберг также обеспокоен новым гиперзвуковым оружием, которое разрабатывает и частично уже разместила Москва".
"Один высокопоставленный сотрудник НАТО еще более ясно выразил в среду то, что не дает покоя альянсу. По его словам, в системах малой и средней дальности Россия сегодня "намного" превосходит возможности альянса. Здесь наблюдается "большой дисбаланс" и "систематическое неравенство", сказал он. Это весомые слова, ведь тем самым альянс признает, что ядерный паритет оказался под вопросом - так обозначается способность ядерных держав в любой момент уничтожить друг друга", - отмечает издание.

"Конгресс также обсуждает разработку крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд, для атомных подводных лодок", - передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 05:09

«Газпром» дал США совет «никогда не говорить никогда»

Так глава пресс-службы компании Сергей Куприянов прокомментировал РБК слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2» из-за отсутствия необходимых технологий. :)
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 06:04

Эрдоган заявил, что Россия управляет ливийским конфликтом «на высшем уровне»
https://www.kommersant.ru/doc/4258548?u ... .ru%2Fnews
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:00

  Pupsik написав:«Газпром» дал США совет «никогда не говорить никогда»

Так глава пресс-службы компании Сергей Куприянов прокомментировал РБК слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2» из-за отсутствия необходимых технологий. :)

Вспомним это, когда СП-2 запустят.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 08:55

то что ездит по красной пл. в Сирии турки пускают на дрова )

Интересно, путин начинает догадываться, что вертолеты в его мобильнике были Апачи?
Получить порку от США одно дело, но от Турции...
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:11

Красиво империи люлей навешали
Visually confirmed regime armor losses in February 2020:

BMP-1: 22
Shilka: 5
2S1 Gvozdika: 13
2S3 Akatsiya: 5
tank (type not identified): 11
T-55: 13
T-62: 7
T-72: 23
T-90: 1
ARV (armored recovery vehicle): 2
----------
total: 102

Даже панцирям с активными радарами досталось
Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) Tweeted:
Turkish armed drones destroying another Russian #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system operated by the Assad regime near Saraqip while the system was active. https://t.co/qbgwWCPe8q
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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