Додано: Суб 07 бер, 2020 17:11

Красиво империи люлей навешалиVisually confirmed regime armor losses in February 2020:BMP-1: 22Shilka: 52S1 Gvozdika: 132S3 Akatsiya: 5tank (type not identified): 11T-55: 13T-62: 7T-72: 23T-90: 1ARV (armored recovery vehicle): 2----------total: 102Даже панцирям с активными радарами досталосьÖmer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) Tweeted:Turkish armed drones destroying another Russian #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system operated by the Assad regime near Saraqip while the system was active.