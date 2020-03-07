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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:16
Ukrainian написав:
А по остальным 102 единицам тоже фейки на коленке ?
Я читал про 24389.
После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные.
Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит.
Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 04:58
freeze написав: Ukrainian написав:
А по остальным 102 единицам тоже фейки на коленке ?
Я читал про 24389.
После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные.
Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит.
Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Это если верить рос сми унизили ; и где-то там посадили.
А кто слился посмотрим через пару месяцев.
Рашке по морде в Сирии надавали за 30 убитых турков больше сотни техники и пару тысяч живого персонала их там нетов покрошили.
Почаще б так Турков унижали.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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