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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 08 бер, 2020 00:16
Ukrainian написав:
А по остальным 102 единицам тоже фейки на коленке ?
Я читал про 24389.
После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные.
Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит.
Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 08 бер, 2020 04:58
freeze написав: Ukrainian написав:
А по остальным 102 единицам тоже фейки на коленке ?
Я читал про 24389.
После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные.
Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит.
Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Это если верить рос сми унизили ; и где-то там посадили.
А кто слился посмотрим через пару месяцев.
Рашке по морде в Сирии надавали за 30 убитых турков больше сотни техники и пару тысяч живого персонала их там нетов покрошили.
Почаще б так Турков унижали.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:57
Ukrainian написав: freeze написав:
Я читал про 24389.
После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные.
Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит.
Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Это если верить рос сми унизили ; и где-то там посадили.
А кто слился посмотрим через пару месяцев.
Рашке по морде в Сирии надавали за 30 убитых турков больше сотни техники и пару тысяч живого персонала их там нетов покрошили.
Почаще б так Турков унижали.
Вы верите не фактическим делам и поступкам, подписанным договорам и реальному положению, например, в том же Идлибе, а каким то пропагандистким цифрам, взятым с потолка.
Я так понимаю, вы абсолютно не следили за ситуацией в Сирии. А у меня нет времени рассказать историю многолетней войны, за которой я слежу долгие годы каждый день.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 20:08
freeze написав:
Я так понимаю, вы абсолютно не следили за ситуацией в Сирии. А у меня нет времени рассказать историю многолетней войны, за которой я слежу долгие годы каждый день.
Судя по повторам рашкинской пропаганды, понятно за чем ты следишь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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