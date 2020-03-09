Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:А по остальным 102 единицам тоже фейки на коленке ?
Я читал про 24389. После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные. Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит. Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ukrainian написав:А по остальным 102 единицам тоже фейки на коленке ?
Я читал про 24389. После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные. Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит. Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Это если верить рос сми унизили ; и где-то там посадили. А кто слился посмотрим через пару месяцев. Рашке по морде в Сирии надавали за 30 убитых турков больше сотни техники и пару тысяч живого персонала их там нетов покрошили. Почаще б так Турков унижали.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
freeze написав:Я читал про 24389. После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные. Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит. Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Это если верить рос сми унизили ; и где-то там посадили. А кто слился посмотрим через пару месяцев. Рашке по морде в Сирии надавали за 30 убитых турков больше сотни техники и пару тысяч живого персонала их там нетов покрошили. Почаще б так Турков унижали.
Вы верите не фактическим делам и поступкам, подписанным договорам и реальному положению, например, в том же Идлибе, а каким то пропагандистким цифрам, взятым с потолка.
Я так понимаю, вы абсолютно не следили за ситуацией в Сирии. А у меня нет времени рассказать историю многолетней войны, за которой я слежу долгие годы каждый день.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Я так понимаю, вы абсолютно не следили за ситуацией в Сирии. А у меня нет времени рассказать историю многолетней войны, за которой я слежу долгие годы каждый день.
Судя по повторам рашкинской пропаганды, понятно за чем ты следишь.
Так ты и в религиозных вопросах профан, не сомневаюсь и в истории Сирии ни в зуб ногой Откуда вы тут берётесь умники, мёдом намазано )))) Чтобы о чём то рассуждать надо хотя бы базовые основы знать, типа алфавита темы, а тут два кадра заучили пропагандистские лозунги, и постят фейковые видео, сделанные на коленке из двух частей )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:и постят фейковые видео, сделанные на коленке из двух частей
Как-то ты без задора "опровергаешь". Надо вещать, что снято все на конспиративных квартирах Голливуда, с целью опорочить светлый образ рашеньки, а на самом деле их ПВО сбило 100500 новейших стелс-истребителей, причем стелсы настолько новейшие, что даже обломки найти не могут.
Ну что-нибудь такое. А то ведь тебя так и с пайка снимут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
freeze написав:и постят фейковые видео, сделанные на коленке из двух частей
Как-то ты без задора "опровергаешь". Надо вещать, что снято все на конспиративных квартирах Голливуда, с целью опорочить светлый образ рашеньки, а на самом деле их ПВО сбило 100500 новейших стелс-истребителей, причем стелсы настолько новейшие, что даже обломки найти не могут.
Ну что-нибудь такое. А то ведь тебя так и с пайка снимут.
А вспомнил, тут обычно аутотренингом с лозунгами всегда занимались, а не разобраться в теме и по делу. До свидания, не туда попал, кричите лозунги, смешные вы такие в своей мультяшной реальности Не буду время терять, знания тут не нужны Единственно, топик стартёру Pupsik моё искреннее уважение, очень культурный и воспитанный человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Sommer написав:Ну конечно, один ты по делу разобрался, сразу предоставил неопровержимые доказательства! На самом деле видео из двух частей - летит одна ракета, а "панцирь" взрывается от второй!
То что это нарезанное видео было опубликовано впервые в твиттере с хэштэгом Ливия и Wagner, и лишь через время интернет-воинами перенесено на другое поле битвы в Сирию, это мало кому интересно ))) Главное уверовать, что это в Идлибе )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.