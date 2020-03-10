Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:05
freeze написав: Sommer написав:
Ну конечно, один ты по делу разобрался, сразу предоставил неопровержимые доказательства! На самом деле видео из двух частей - летит одна ракета, а "панцирь" взрывается от второй!
То что это нарезанное видео было опубликовано впервые в твиттере с хэштэгом Ливия и Wagner, и лишь через время интернет-воинами перенесено на другое поле битвы в Сирию, это мало кому интересно )))
Нет, это очень интересно! Т.е. турки, опубликовавшие массу роликов с дронов, показывавших как они плющат сирийских ихтамнетов, специально снимали их в стиле неизвестного видео из Ливии?
Срочно пиши в Спортлото, это же раскрытие грандиознейшей аферы!
Да, ссылки на "ливийское" видео в твиттере я у тебя не прошу - я понимаю, что это бесполезно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:32
Специально для местных ватничков-защитничков, которые кричали что видео по панцирям ливийская подделка:
https://ria.ru/20200310/1568404295.html
В ведомстве добавили, что в результате массированной атаки турецких дронов
два "Панциря" получили повреждения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
Повідомлень: 4959
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
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