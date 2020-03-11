Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Я так понимаю, вы абсолютно не следили за ситуацией в Сирии. А у меня нет времени рассказать историю многолетней войны, за которой я слежу долгие годы каждый день.
Судя по повторам рашкинской пропаганды, понятно за чем ты следишь.
Так ты и в религиозных вопросах профан, не сомневаюсь и в истории Сирии ни в зуб ногой Откуда вы тут берётесь умники, мёдом намазано )))) Чтобы о чём то рассуждать надо хотя бы базовые основы знать, типа алфавита темы, а тут два кадра заучили пропагандистские лозунги, и постят фейковые видео, сделанные на коленке из двух частей )))
Вот сразу видно что freeze потребляет российский медиаконтент. Без разбора. И все автоматически принимается за чистую монету )) Просто смешно. Как я понял эксперты по Сирии сморят шария и ко. Ну-ну это ваш уровень. А как вы все за россию переживаете... Обнять и плакать
А кто хочет знать правду и поржать с ватников тот просто почитывает WOL