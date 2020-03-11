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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:05

  freeze написав:
  Sommer написав:Ну конечно, один ты по делу разобрался, сразу предоставил неопровержимые доказательства! На самом деле видео из двух частей - летит одна ракета, а "панцирь" взрывается от второй!


То что это нарезанное видео было опубликовано впервые в твиттере с хэштэгом Ливия и Wagner, и лишь через время интернет-воинами перенесено на другое поле битвы в Сирию, это мало кому интересно )))


Нет, это очень интересно! Т.е. турки, опубликовавшие массу роликов с дронов, показывавших как они плющат сирийских ихтамнетов, специально снимали их в стиле неизвестного видео из Ливии?

Срочно пиши в Спортлото, это же раскрытие грандиознейшей аферы! :mrgreen:

Да, ссылки на "ливийское" видео в твиттере я у тебя не прошу - я понимаю, что это бесполезно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:32

Специально для местных ватничков-защитничков, которые кричали что видео по панцирям ливийская подделка:

https://ria.ru/20200310/1568404295.html
В ведомстве добавили, что в результате массированной атаки турецких дронов два "Панциря" получили повреждения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4959
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:08

  freeze написав:
  Sommer написав:
  freeze написав:Я так понимаю, вы абсолютно не следили за ситуацией в Сирии. А у меня нет времени рассказать историю многолетней войны, за которой я слежу долгие годы каждый день.


Судя по повторам рашкинской пропаганды, понятно за чем ты следишь.


Так ты и в религиозных вопросах профан, не сомневаюсь и в истории Сирии ни в зуб ногой :mrgreen: Откуда вы тут берётесь умники, мёдом намазано )))) Чтобы о чём то рассуждать надо хотя бы базовые основы знать, типа алфавита темы, а тут два кадра заучили пропагандистские лозунги, и постят фейковые видео, сделанные на коленке из двух частей )))
Вот сразу видно что freeze потребляет российский медиаконтент. Без разбора. И все автоматически принимается за чистую монету )) Просто смешно. Как я понял эксперты по Сирии сморят шария и ко. Ну-ну это ваш уровень. А как вы все за россию переживаете... Обнять и плакать :lol:

А кто хочет знать правду и поржать с ватников тот просто почитывает WOL :wink:

Или вот Весенний Щит. Развязка Идлибского треугольника коротко правдиво и ясно про вЯличие.
Подолянин
 
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