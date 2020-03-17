Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Я так понимаю, вы абсолютно не следили за ситуацией в Сирии. А у меня нет времени рассказать историю многолетней войны, за которой я слежу долгие годы каждый день.
Судя по повторам рашкинской пропаганды, понятно за чем ты следишь.
Так ты и в религиозных вопросах профан, не сомневаюсь и в истории Сирии ни в зуб ногой Откуда вы тут берётесь умники, мёдом намазано )))) Чтобы о чём то рассуждать надо хотя бы базовые основы знать, типа алфавита темы, а тут два кадра заучили пропагандистские лозунги, и постят фейковые видео, сделанные на коленке из двух частей )))
Вот сразу видно что freeze потребляет российский медиаконтент. Без разбора. И все автоматически принимается за чистую монету )) Просто смешно. Как я понял эксперты по Сирии сморят шария и ко. Ну-ну это ваш уровень. А как вы все за россию переживаете... Обнять и плакать
А кто хочет знать правду и поржать с ватников тот просто почитывает WOL
Ukrainian написав:А по остальным 102 единицам тоже фейки на коленке ?
Я читал про 24389. После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные. Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит. Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Гарно лизнув. Супер герой путін! Коли вже він з гастролями в Одесі?
Я просто ржу не могу. Вот у людей мозги залиты по самые лозунги В результате успешного наступления Эрдогана у него забрали одну треть Идлиба, он отказался от трассы М-5, и сделал буферную зону в тылу своих войск вдоль важнейшей трассы М-4, которую начинают патрулировать россияне с турками, отводит свои турецкие блокпосты, оказавшиеся в тылу сирийцев. И все это результат успешных в кавычках действий турецких войск В противовес реальным произошедшим результатам и событиям, положению дел на тамошнем фронте, суют какие-то ролики, дайте мне финансирование, я завалю вас роликами ))) Я так понимаю, что здесь с анализом результатов клиника
Ладно не буду вас здесь больше беспокоить, отписываюсь опять темы, давайте опять лозунги, но без меня )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Ладно не буду вас здесь больше беспокоить..
Истерикой "эксперта" по Сирии который считает шария "успешным журналистом" удовлетворен. Оправдать отсталость роСС техники не вышло - хлопнул дверью
Видел пуск ракеты, не видел ее попадания. Видел самоуничтожение куаурузника. Видел 4 очереди из 30мм пулеметлв "в сторону цели" которые ниразу не попали. А вишенкой стало "но лучше всего новейший комплекс пво работает по наземным целям". Дарагие Расияни, вы биспадобны