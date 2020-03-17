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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:05

  freeze написав:
  Sommer написав:Ну конечно, один ты по делу разобрался, сразу предоставил неопровержимые доказательства! На самом деле видео из двух частей - летит одна ракета, а "панцирь" взрывается от второй!


То что это нарезанное видео было опубликовано впервые в твиттере с хэштэгом Ливия и Wagner, и лишь через время интернет-воинами перенесено на другое поле битвы в Сирию, это мало кому интересно )))


Нет, это очень интересно! Т.е. турки, опубликовавшие массу роликов с дронов, показывавших как они плющат сирийских ихтамнетов, специально снимали их в стиле неизвестного видео из Ливии?

Срочно пиши в Спортлото, это же раскрытие грандиознейшей аферы! :mrgreen:

Да, ссылки на "ливийское" видео в твиттере я у тебя не прошу - я понимаю, что это бесполезно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:32

Специально для местных ватничков-защитничков, которые кричали что видео по панцирям ливийская подделка:

https://ria.ru/20200310/1568404295.html
В ведомстве добавили, что в результате массированной атаки турецких дронов два "Панциря" получили повреждения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:08

  freeze написав:
  Sommer написав:
  freeze написав:Я так понимаю, вы абсолютно не следили за ситуацией в Сирии. А у меня нет времени рассказать историю многолетней войны, за которой я слежу долгие годы каждый день.


Судя по повторам рашкинской пропаганды, понятно за чем ты следишь.


Так ты и в религиозных вопросах профан, не сомневаюсь и в истории Сирии ни в зуб ногой :mrgreen: Откуда вы тут берётесь умники, мёдом намазано )))) Чтобы о чём то рассуждать надо хотя бы базовые основы знать, типа алфавита темы, а тут два кадра заучили пропагандистские лозунги, и постят фейковые видео, сделанные на коленке из двух частей )))
Вот сразу видно что freeze потребляет российский медиаконтент. Без разбора. И все автоматически принимается за чистую монету )) Просто смешно. Как я понял эксперты по Сирии сморят шария и ко. Ну-ну это ваш уровень. А как вы все за россию переживаете... Обнять и плакать :lol:

А кто хочет знать правду и поржать с ватников тот просто почитывает WOL :wink:

Или вот Весенний Щит. Развязка Идлибского треугольника коротко правдиво и ясно про вЯличие.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:15

Re: Імперські амбіції сусіда

freeze написав:
  Ukrainian написав:А по остальным 102 единицам тоже фейки на коленке ?


Я читал про 24389.
После всех успехов Эрдоган поехал в Москву и прямо под статуей Екатерины, унизили пацана за успехи, слился по всем вопросам. Диктаторы они такие все успешные.
Путин тоже сволочь, любит поиздеваться, то на Меркель собаку пустит, то Эрдогана под Екатериной посадит.
Никогда не судите ничего по пропагандистским роликам в интернете, судите лучше по совершенным соглашениям и их последствиям.
Гарно лизнув. Супер герой путін! Коли вже він з гастролями в Одесі?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:49

Я просто ржу не могу.
Вот у людей мозги залиты по самые лозунги
В результате успешного наступления Эрдогана у него забрали одну треть Идлиба, он отказался от трассы М-5, и сделал буферную зону в тылу своих войск вдоль важнейшей трассы М-4, которую начинают патрулировать россияне с турками, отводит свои турецкие блокпосты, оказавшиеся в тылу сирийцев.
И все это результат успешных в кавычках действий турецких войск В противовес реальным произошедшим результатам и событиям, положению дел на тамошнем фронте, суют какие-то ролики, дайте мне финансирование, я завалю вас роликами )))
Я так понимаю, что здесь с анализом результатов клиника

Ладно не буду вас здесь больше беспокоить, отписываюсь опять темы, давайте опять лозунги, но без меня )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:20

  freeze написав:Я просто ржу не могу.
Вот у людей мозги залиты по самые лозунги

Коллега freeze, вы когда такое пишите, не забывайте, как вы по самые лозунги голосовали за Бубочку. И не слушали при этом ничьих доводов.
Впрочем, как и здесь по Сирии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:42

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Вот у людей мозги залиты по самые лозунги


Кто бы говорил. :D

  freeze написав:В результате успешного наступления Эрдогана у него забрали одну треть Идлиба


А логика уже не работает, залита лозунгами? У кого был Идлиб до наступления Эрдогана?

Значит это не у Эрдогана забрали треть, а Эрдоган забрал две трети? :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:18

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Ладно не буду вас здесь больше беспокоить..
Истерикой "эксперта" по Сирии который считает шария "успешным журналистом" удовлетворен.
Оправдать отсталость роСС техники не вышло - хлопнул дверью :lol:



Видел пуск ракеты, не видел ее попадания. Видел самоуничтожение куаурузника. Видел 4 очереди из 30мм пулеметлв "в сторону цели" которые ниразу не попали. А вишенкой стало "но лучше всего новейший комплекс пво работает по наземным целям". Дарагие Расияни, вы биспадобны
Подолянин
 
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