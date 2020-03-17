Додано: Чет 12 бер, 2020 15:49

Я просто ржу не могу.Вот у людей мозги залиты по самые лозунгиВ результате успешного наступления Эрдогана у него забрали одну треть Идлиба, он отказался от трассы М-5, и сделал буферную зону в тылу своих войск вдоль важнейшей трассы М-4, которую начинают патрулировать россияне с турками, отводит свои турецкие блокпосты, оказавшиеся в тылу сирийцев.И все это результат успешных в кавычках действий турецких войскВ противовес реальным произошедшим результатам и событиям, положению дел на тамошнем фронте, суют какие-то ролики, дайте мне финансирование, я завалю вас роликами )))Я так понимаю, что здесь с анализом результатов клиникаЛадно не буду вас здесь больше беспокоить, отписываюсь опять темы, давайте опять лозунги, но без меня )))