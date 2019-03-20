RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 08:30

В Южно-Сахалинске сегодня пройдет митинг против повышения цен на топливо

Акцию решили провести после очередного скачка стоимости бензина.

Согласованный с властями митинг против повышения цен на топливо пройдет почти в центре Южно-Сахалинска, на проспекте Победы, между памятным символом танка Т-34 и пушками. В акции заявлено участие до 500 человек. Как сообщает портал «Сахалин.инфо», городская администрация также разрешила применение звукоусиливающей аппаратуры, а также проход на митинг с плакатами и флагами.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3541
З нами з: 07.06.12
Подякував: 800 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 09:44

  sequence написав:медленно потягивая утреннее кофе, жители канадщины уже который год наслаждаются уверенным вымиранием российщины на украинском форуме.
который почитывает, возможно, только один русский, но кому же до этого дело!

Это сеанс коллективной психотерапии. В сущности, весь мир сейчас в полной ж..., и, очевидно, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ. Но для самоуспокоения остается ЛИШЬ ВЕРИТЬ, ЧТО ГДЕ-ТО ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У НАС
Волгарь
 
Повідомлень: 7648
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 12:25

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  sequence написав:медленно потягивая утреннее кофе, жители канадщины уже который год наслаждаются уверенным вымиранием российщины на украинском форуме.
который почитывает, возможно, только один русский, но кому же до этого дело!

Это сеанс коллективной психотерапии. В сущности, весь мир сейчас в полной ж..., и, очевидно, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ. Но для самоуспокоения остается ЛИШЬ ВЕРИТЬ, ЧТО ГДЕ-ТО ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У НАС
:-)

Так ти ж про це 5 років тут пишеш про це. Да в Россії ж***, але у Вас все рівно гірше.

От і настав п... Ц ватастану:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15100
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 14:35

Росія звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії коронавірусу "наддержава" не може прогодувати своє населення.

В РФ уже починається дефіцит їжі. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, говорячи про те, що білоруських магазинах достатньо продуктів, передає БелТА.

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... i-izhi.htm
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3541
З нами з: 07.06.12
Подякував: 800 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 12:42

  Pupsik написав:Росія звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії коронавірусу "наддержава" не може прогодувати своє населення.

В РФ уже починається дефіцит їжі. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, говорячи про те, що білоруських магазинах достатньо продуктів, передає БелТА.

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... i-izhi.htm

Угу, просто голодаем. Картошка на рынке 18 рублей/кг, гречка (появилась снова) -50, рис -35, голландский сыр -425 руб/кг, яблоки Семиренко -60, ржаной хлеб в пекарне (500 г) -26 рублей, огурцы свежие -120 руб/кг, свиная лопатка -190 руб/кг, лимоны -120 руб/кг, бананы - 50 руб/кг, сахар (подорожал) -33 руб/кг, сливочное масло -360-380 руб/кг, яйца 1С -46 руб/десяток. Все покупал лично 22-23/3.
А вот еще одна анбиция
Вероятно, Италия ощутит еще более тесную связь с Китаем и Россией
Это касается и Италии, по которой сильно ударила эпидемия коронавируса. Из Китая уже прибыла партия медицинского оборудования, а теперь объявлено об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России.
Эта помощь несет в себе и политический сигнал. Европа мало помогает Италии, одной из ключевых стран ЕС и члену НАТО, в особо затронутых регионах которого больницы и медицинский персонал уже давно перешли грань возможной нагрузки. А вот коммунистический Китай и авторитарная Россия отреагировали на тяжелое положение Италии. Сами ли они предложили помощь или их попросили, значения не имеет. В любом случае отношения Италии с этими странами в будущем, вероятно, изменятся.
И с прежними партнерами тоже?

https://inosmi.ru/politic/20200323/247106863.html
Волгарь
 
Повідомлень: 7648
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:22

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:яйца 1С -46 руб/десяток. Все покупал лично 22-23/3.


Знатный директор! Сам за яйцами на рынок ходит. :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4982
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:27

Re: Імперські амбіції сусіда

Решение о прекращении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти – очень неожиданное и нерациональное, считает совладелец «Лукойла» Леонид Федун. «Пока я в легком шоке», – сказал он The Bell. Россия, по оценке Федуна, будет терять из-за развала сделки ОПЕК+ от $100 млн до $150 млн в день. Эта сумма будет складываться из ожидаемого падения цен на нефть с уровня в $60 за баррель (при сохранении сделки ОПЕК+) до отметки в $40 при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день, объяснил совладелец «Лукойла».


А цена нефти уже меньше $30.

Замечательная многоходовочка! :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4982
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:05

листая старые страницы

http://www.ng.ru/economics/2019-03-20/4 ... potok.html
20.03.2019 20:01:00

"Убийственные" доводы Трампа против "Северного потока – 2" не работают
...
Главный вывод – Германия имеет свое мнение относительно и вооружений, и газовых поставок. А значит, «Северный поток – 2» будет остановить крайне сложно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4982
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:50

  Волгарь написав:
Вероятно, Италия ощутит еще более тесную связь с Китаем и Россией
Это касается и Италии, по которой сильно ударила эпидемия коронавируса. Из Китая уже прибыла партия медицинского оборудования, а теперь объявлено об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России.


Близько 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила Італії для боротьби з коронавірусом, виявилися "абсолютно непотрібною або малокорисною"
Про це пише газета La Stampa з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що російська допомога складалася з обладнання для дезінфекції територій та іншої спецтехніки подібного типу, тоді як, наприклад, Китай відправив до Італії в основному медичні маски і апарати ШВЛ.
https://espreso.tv/news/2020/03/26/80_r ... _la_stampa
V2
4
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 03.07.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1466)
26.03.2020 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.