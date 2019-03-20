Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Южно-Сахалинске сегодня пройдет митинг против повышения цен на топливо
Акцию решили провести после очередного скачка стоимости бензина.
Согласованный с властями митинг против повышения цен на топливо пройдет почти в центре Южно-Сахалинска, на проспекте Победы, между памятным символом танка Т-34 и пушками. В акции заявлено участие до 500 человек. Как сообщает портал «Сахалин.инфо», городская администрация также разрешила применение звукоусиливающей аппаратуры, а также проход на митинг с плакатами и флагами.
sequence написав:медленно потягивая утреннее кофе, жители канадщины уже который год наслаждаются уверенным вымиранием российщины на украинском форуме. который почитывает, возможно, только один русский, но кому же до этого дело!
Это сеанс коллективной психотерапии. В сущности, весь мир сейчас в полной ж..., и, очевидно, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ. Но для самоуспокоения остается ЛИШЬ ВЕРИТЬ, ЧТО ГДЕ-ТО ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У НАС
sequence написав:медленно потягивая утреннее кофе, жители канадщины уже который год наслаждаются уверенным вымиранием российщины на украинском форуме. который почитывает, возможно, только один русский, но кому же до этого дело!
Это сеанс коллективной психотерапии. В сущности, весь мир сейчас в полной ж..., и, очевидно, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ. Но для самоуспокоения остается ЛИШЬ ВЕРИТЬ, ЧТО ГДЕ-ТО ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У НАС
:-)
Так ти ж про це 5 років тут пишеш про це. Да в Россії ж***, але у Вас все рівно гірше.
Угу, просто голодаем. Картошка на рынке 18 рублей/кг, гречка (появилась снова) -50, рис -35, голландский сыр -425 руб/кг, яблоки Семиренко -60, ржаной хлеб в пекарне (500 г) -26 рублей, огурцы свежие -120 руб/кг, свиная лопатка -190 руб/кг, лимоны -120 руб/кг, бананы - 50 руб/кг, сахар (подорожал) -33 руб/кг, сливочное масло -360-380 руб/кг, яйца 1С -46 руб/десяток. Все покупал лично 22-23/3. А вот еще одна анбиция
Вероятно, Италия ощутит еще более тесную связь с Китаем и Россией Это касается и Италии, по которой сильно ударила эпидемия коронавируса. Из Китая уже прибыла партия медицинского оборудования, а теперь объявлено об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России. Эта помощь несет в себе и политический сигнал. Европа мало помогает Италии, одной из ключевых стран ЕС и члену НАТО, в особо затронутых регионах которого больницы и медицинский персонал уже давно перешли грань возможной нагрузки. А вот коммунистический Китай и авторитарная Россия отреагировали на тяжелое положение Италии. Сами ли они предложили помощь или их попросили, значения не имеет. В любом случае отношения Италии с этими странами в будущем, вероятно, изменятся. И с прежними партнерами тоже?
Решение о прекращении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти – очень неожиданное и нерациональное, считает совладелец «Лукойла» Леонид Федун. «Пока я в легком шоке», – сказал он The Bell. Россия, по оценке Федуна, будет терять из-за развала сделки ОПЕК+ от $100 млн до $150 млн в день. Эта сумма будет складываться из ожидаемого падения цен на нефть с уровня в $60 за баррель (при сохранении сделки ОПЕК+) до отметки в $40 при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день, объяснил совладелец «Лукойла».
А цена нефти уже меньше $30.
Замечательная многоходовочка!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
"Убийственные" доводы Трампа против "Северного потока – 2" не работают ... Главный вывод – Германия имеет свое мнение относительно и вооружений, и газовых поставок. А значит, «Северный поток – 2» будет остановить крайне сложно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Вероятно, Италия ощутит еще более тесную связь с Китаем и Россией Это касается и Италии, по которой сильно ударила эпидемия коронавируса. Из Китая уже прибыла партия медицинского оборудования, а теперь объявлено об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России.
Близько 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила Італії для боротьби з коронавірусом, виявилися "абсолютно непотрібною або малокорисною" Про це пише газета La Stampa з посиланням на джерела.