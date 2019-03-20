Вероятно, Италия ощутит еще более тесную связь с Китаем и Россией

Это касается и Италии, по которой сильно ударила эпидемия коронавируса. Из Китая уже прибыла партия медицинского оборудования, а теперь объявлено об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России.

Эта помощь несет в себе и политический сигнал. Европа мало помогает Италии, одной из ключевых стран ЕС и члену НАТО, в особо затронутых регионах которого больницы и медицинский персонал уже давно перешли грань возможной нагрузки. А вот коммунистический Китай и авторитарная Россия отреагировали на тяжелое положение Италии. Сами ли они предложили помощь или их попросили, значения не имеет. В любом случае отношения Италии с этими странами в будущем, вероятно, изменятся.

И с прежними партнерами тоже?