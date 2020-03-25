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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:11
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Велика смислова різниця між словами "не потрібна/малокорисна" і "не знадобиться"?
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V2
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:18
V2 написав:sequence
Велика смислова різниця між словами "не потрібна/малокорисна" і "не знадобиться"?
а еще "есть мнение" добавляет весомости
также в фразе "может не понадобится" нет слов "точно не понадобится"
в Китае, помимо прочего улицы дезинфицировали и никакого "есть мнения"
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:23
sequence написав: V2 написав:sequence
Велика смислова різниця між словами "не потрібна/малокорисна" і "не знадобиться"?
а еще "есть мнение" добавляет весомости
также в фразе "может не понадобится" нет слов "точно не понадобится"
в Китае, помимо прочего улицы дезинфицировали и никакого "есть мнения"
Тому, "може не знадобитися" = "малокорисна"!
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V2
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:37
V2 написав:
..
Тому, "може не знадобитися" = "малокорисна"!
ну, вам виднее. Точнее, вам виднее что все, что ни сделают русские, вам огыдно - похрен, хорошо это или плохо.
Нельзя таким быть. Также, как и нельзя отжимать территории у соседей.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:19
sequence написав: V2 написав:
..
Близько 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила Італії для боротьби з коронавірусом, виявилися "абсолютно непотрібною або малокорисною"
Про це пише газета La Stampa з посиланням на джерела.
...https://espreso.tv/
политрук лжет, точнее не договаривает. В оригинале, буквально, "есть мнение, что большая часть не пригодится, а именно техника для дезинфекции улиц"
В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".
Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:20
sequence написав: V2 написав:
..
Тому, "може не знадобитися" = "малокорисна"!
ну, вам виднее. Точнее, вам виднее что все, что ни сделают русские, вам огыдно - похрен, хорошо это или плохо.
Т.е. это мы написали статью в итальянскую газету La Stampa? Ну спасибо за комплимент.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:51
Sommer написав:
..
..Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.
не подскажете мне, чем канадская община помогает Украине в неравной борьбе с бациллой?
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