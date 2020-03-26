Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:47

Sommer написав:

В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".



Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду. В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.

Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так), то как минимум 20% помощи весьма полезна.Представляешь, ты болеешь и лежишь в больнице, нужны срочно лекарства, приходит твой друг и говорит, - вот смотри из дома принес аптечку, собрал всё что можно, тут есть то что тебе пригодится. Ты смотришь, а там 80% ненужных лекарств и 20 % того что тебе нужно было.Уверен что Sommer покроет такого друга матюками, обвинит его во всех смертных грехах, и пошлёт куда подальше. Так?Только кто после этого человек-овно, Sommer и итальянский журношлюха, или друг принесший лекарства и Россия?