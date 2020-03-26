Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
V2 написав:.. Близько 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила Італії для боротьби з коронавірусом, виявилися "абсолютно непотрібною або малокорисною" Про це пише газета La Stampa з посиланням на джерела. ... https://espreso.tv/
политрук лжет, точнее не договаривает. В оригинале, буквально, "есть мнение, что большая часть не пригодится, а именно техника для дезинфекции улиц"
В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".
Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer написав: В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".
Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.
Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так), то как минимум 20% помощи весьма полезна.
Представляешь, ты болеешь и лежишь в больнице, нужны срочно лекарства, приходит твой друг и говорит, - вот смотри из дома принес аптечку, собрал всё что можно, тут есть то что тебе пригодится. Ты смотришь, а там 80% ненужных лекарств и 20 % того что тебе нужно было.
Уверен что Sommer покроет такого друга матюками, обвинит его во всех смертных грехах, и пошлёт куда подальше. Так?
Только кто после этого человек-овно, Sommer и итальянский журношлюха, или друг принесший лекарства и Россия?
Sommer написав: В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".
Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.
Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так), то как минимум 20% помощи весьма полезна.
Представляешь, ты болеешь и лежишь в больнице, нужны срочно лекарства, приходит твой друг и говорит, - вот смотри из дома принес аптечку, собрал всё что можно, тут есть то что тебе пригодится. Ты смотришь, а там 80% ненужных лекарств и 20 % того что тебе нужно было.
Уверен что Sommer покроет такого друга матюками, обвинит его во всех смертных грехах, и пошлёт куда подальше. Так?
Только кто после этого человек-овно, Sommer и итальянский журношлюха, или друг принесший лекарства и Россия?
Дивний Ти. В українців у Криму забрали землю, а тебе заділа погана думка італійців про ватастан...