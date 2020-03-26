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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:11

sequence

Велика смислова різниця між словами "не потрібна/малокорисна" і "не знадобиться"? :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:18

  V2 написав:sequence

Велика смислова різниця між словами "не потрібна/малокорисна" і "не знадобиться"? :mrgreen:

а еще "есть мнение" добавляет весомости
также в фразе "может не понадобится" нет слов "точно не понадобится"
в Китае, помимо прочего улицы дезинфицировали и никакого "есть мнения"
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:23

  sequence написав:
  V2 написав:sequence

Велика смислова різниця між словами "не потрібна/малокорисна" і "не знадобиться"? :mrgreen:

а еще "есть мнение" добавляет весомости
также в фразе "может не понадобится" нет слов "точно не понадобится"
в Китае, помимо прочего улицы дезинфицировали и никакого "есть мнения"


Тому, "може не знадобитися" = "малокорисна"!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:37

  V2 написав:..
Тому, "може не знадобитися" = "малокорисна"!

ну, вам виднее. Точнее, вам виднее что все, что ни сделают русские, вам огыдно - похрен, хорошо это или плохо.
Нельзя таким быть. Также, как и нельзя отжимать территории у соседей.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:19

  sequence написав:
  V2 написав:..
Близько 80% гуманітарної допомоги, яку Росія направила Італії для боротьби з коронавірусом, виявилися "абсолютно непотрібною або малокорисною"
Про це пише газета La Stampa з посиланням на джерела.
...
https://espreso.tv/

политрук лжет, точнее не договаривает. В оригинале, буквально, "есть мнение, что большая часть не пригодится, а именно техника для дезинфекции улиц"


В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".

Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:20

  sequence написав:
  V2 написав:..
Тому, "може не знадобитися" = "малокорисна"!

ну, вам виднее. Точнее, вам виднее что все, что ни сделают русские, вам огыдно - похрен, хорошо это или плохо.


Т.е. это мы написали статью в итальянскую газету La Stampa? Ну спасибо за комплимент. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:51

  Sommer написав:..
..Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.
не подскажете мне, чем канадская община помогает Украине в неравной борьбе с бациллой?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:25

Путін наказав позбавляти землі кримчан без громадянства РФ

https://rubryka.com/2020/03/26/putin-na ... reaguvala/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:47

  Sommer написав:
В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".

Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.


Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так), то как минимум 20% помощи весьма полезна.

Представляешь, ты болеешь и лежишь в больнице, нужны срочно лекарства, приходит твой друг и говорит, - вот смотри из дома принес аптечку, собрал всё что можно, тут есть то что тебе пригодится. Ты смотришь, а там 80% ненужных лекарств и 20 % того что тебе нужно было.

Уверен что Sommer покроет такого друга матюками, обвинит его во всех смертных грехах, и пошлёт куда подальше. Так?

Только кто после этого человек-овно, Sommer и итальянский журношлюха, или друг принесший лекарства и Россия?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:46

Re: Імперські амбіції сусіда

Shram написав:
  Sommer написав:
В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".

Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.


Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так), то как минимум 20% помощи весьма полезна.

Представляешь, ты болеешь и лежишь в больнице, нужны срочно лекарства, приходит твой друг и говорит, - вот смотри из дома принес аптечку, собрал всё что можно, тут есть то что тебе пригодится. Ты смотришь, а там 80% ненужных лекарств и 20 % того что тебе нужно было.

Уверен что Sommer покроет такого друга матюками, обвинит его во всех смертных грехах, и пошлёт куда подальше. Так?

Только кто после этого человек-овно, Sommer и итальянский журношлюха, или друг принесший лекарства и Россия?
Дивний Ти. В українців у Криму забрали землю, а тебе заділа погана думка італійців про ватастан...
Всім процвітання!
Первый
 
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