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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:43

  Shram написав:
  Sommer написав:
В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".

Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.


Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так)


Не, они там реально зазомбированые. :)
Любимый подход - закрыть уши, глаза и верещать "вы все вретии, я верю пыне!"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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