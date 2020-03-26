Не, они там реально зазомбированые.
Любимый подход - закрыть уши, глаза и верещать "вы все вретии, я верю пыне!"
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:43
Не, они там реально зазомбированые.
Любимый подход - закрыть уши, глаза и верещать "вы все вретии, я верю пыне!"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
|