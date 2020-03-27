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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 270271272273 Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:43 Shram написав: Sommer написав:

В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".



Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду. В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.



Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так) Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так)



Не, они там реально зазомбированые.

Любимый подход - закрыть уши, глаза и верещать "вы все вретии, я верю пыне!" Не, они там реально зазомбированые.Любимый подход - закрыть уши, глаза и верещать "вы все вретии, я верю пыне!" Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4991 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 05:23 Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:

В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".



Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду. В оригинале, буквально "80% оборудования полностью бесполезно или практически бесполезно для Италии".Не транслируй сюда рашкинскую пропаганду.



Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так) Даже если это правда, про 80% (хотя я уверен что это не так)



Не, они там реально зазомбированые.

Любимый подход - закрыть уши, глаза и верещать "вы все вретии, я верю пыне!" Не, они там реально зазомбированые.Любимый подход - закрыть уши, глаза и верещать "вы все вретии, я верю пыне!"





Как раз это ваш подход - найти любое непроверенное говно о России и раскидывать его по форуму.



Власти вот итальянские совсем не согласны с мнением журношлюшки из газеты.



Власти области Ломбардия благодарят РФ за помощь в в борьбе с эпидемией коронавируса. Заместитель губернатора области Ломбардия Фабрицио Сала заявил:



"Наш регион больше других пострадал от коранавируса, здесь началось распространение инфекции, причем быстрыми темпами. Ваша помощь очень важна, потому нам, в первую очередь, требуются врачи и медицинский персонал. Это приоритетная потребность. Мы должны решить эту проблему совместными усилиями и ваше присутствие здесь говорит о том, что мы боремся с проблемой глобального масштаба".



Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, в свою очередь, обрушился с критикой на СМИ, опубликовавшие статьи о том, что присланная Россией помощь якобы бесполезна. Как раз это ваш подход - найти любое непроверенное говно о России и раскидывать его по форуму.Власти вот итальянские совсем не согласны с мнением журношлюшки из газеты. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2976 З нами з: 26.03.16 Подякував: 156 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 05:27 Shram

80% грузов, которые Россия направила Италии в качестве помощи для борьбы с COVID-19, оказались "абсолютно бесполезны или малополезны", пишет газета La Stampa со ссылкой на источники.



После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта, Россия направила в Италию 15 самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью, военными специалистами в области борьбы с эпидемиями, мобильными комплексами дезинфекции и лабораториями.



Как отмечает газета, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, в которой Италия не нуждается. По мнению журналистов, Россия, оказав Италии поддержку, преследует свои политические и дипломатические интересы, а Конте согласился принять помощь, чтобы "укрепить личные отношения" с Москвой. Газета обращает внимание, что все российские специалисты - военные с высокими армейскими званиями, а не медики.



Политические источники высокого уровня сообщили La Stampa, что «80% российских поставок абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии. Одним словом, чуть больше, чем предлог ». В отличие, скажем, от китайских экспедиций (состоящих в основном из лёгких вееров и масок) российские экспедиции были бы оборудованием для бактериологического обеззараживания территорий, полевой лабораторией для стерилизации и химико-бактериологической профилактики, а также оборудованием такого типа.



Согласно этим источникам, реальный аналог призыва был поэтому весь геополитический и дипломатический: Путин увидел в Коронавирусе возможность физически вклиниться и в итальянский театр, и итальянскому премьеру не было жалко поддерживать себя в этом сложном кризисе, принимая Все это для того, чтобы закрепить прекрасные личные отношения с политической стороной Москвы.



Что это значит - физически заклинить, быстро объясняется: сто экспертов, присланных из Москвы, являются военными врачами, и вся операция находится в ведении Министерства обороны России, а не Министерства здравоохранения. Они имеют ряды генералов, полковников, майоров, подполковников, участвовавших в прошлом в военных операциях, от Гвинеи до Африки, где бактериологическая война стала одной из операций российской внешней разведки. Сергей Кикот, старший генерал, глава миссии, является экспертом по сибирской язве. Полковник Геннадий Еремин является экспертом в бактериологической войне и работал против чумы свиней.



Что это значит - физически заклинить, быстро объясняется: сто экспертов, присланных из Москвы, являются военными врачами, и вся операция находится в ведении Министерства обороны России, а не Министерства здравоохранения. Они имеют ряды генералов, полковников, майоров, подполковников, участвовавших в прошлом в военных операциях, от Гвинеи до Африки, где бактериологическая война стала одной из операций российской внешней разведки. Сергей Кикот, старший генерал, глава миссии, является экспертом по сибирской язве. Полковник Геннадий Еремин является экспертом в бактериологической войне и работал против чумы свиней.



https://www.lastampa.it/topnews/primo-p ... 1.38633327



Кацапы оказались корыстолюбивы



Ты тоже такой ? 80% грузов, которые Россия направила Италии в качестве помощи для борьбы с COVID-19, оказались "абсолютно бесполезны или малополезны", пишет газета La Stampa со ссылкой на источники.После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта, Россия направила в Италию 15 самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью, военными специалистами в области борьбы с эпидемиями, мобильными комплексами дезинфекции и лабораториями.Как отмечает газета, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, в которой Италия не нуждается. По мнению журналистов, Россия, оказав Италии поддержку, преследует свои политические и дипломатические интересы, а Конте согласился принять помощь, чтобы "укрепить личные отношения" с Москвой. Газета обращает внимание, что все российские специалисты - военные с высокими армейскими званиями, а не медики.Политические источники высокого уровня сообщили La Stampa, что «80% российских поставок абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии. Одним словом, чуть больше, чем предлог ». В отличие, скажем, от китайских экспедиций (состоящих в основном из лёгких вееров и масок) российские экспедиции были бы оборудованием для бактериологического обеззараживания территорий, полевой лабораторией для стерилизации и химико-бактериологической профилактики, а также оборудованием такого типа.Согласно этим источникам, реальный аналог призыва был поэтому весь геополитический и дипломатический: Путин увидел в Коронавирусе возможность физически вклиниться и в итальянский театр, и итальянскому премьеру не было жалко поддерживать себя в этом сложном кризисе, принимая Все это для того, чтобы закрепить прекрасные личные отношения с политической стороной Москвы.Что это значит - физически заклинить, быстро объясняется: сто экспертов, присланных из Москвы, являются военными врачами, и вся операция находится в ведении Министерства обороны России, а не Министерства здравоохранения. Они имеют ряды генералов, полковников, майоров, подполковников, участвовавших в прошлом в военных операциях, от Гвинеи до Африки, где бактериологическая война стала одной из операций российской внешней разведки. Сергей Кикот, старший генерал, глава миссии, является экспертом по сибирской язве. Полковник Геннадий Еремин является экспертом в бактериологической войне и работал против чумы свиней.Что это значит - физически заклинить, быстро объясняется: сто экспертов, присланных из Москвы, являются военными врачами, и вся операция находится в ведении Министерства обороны России, а не Министерства здравоохранения. Они имеют ряды генералов, полковников, майоров, подполковников, участвовавших в прошлом в военных операциях, от Гвинеи до Африки, где бактериологическая война стала одной из операций российской внешней разведки. Сергей Кикот, старший генерал, глава миссии, является экспертом по сибирской язве. Полковник Геннадий Еремин является экспертом в бактериологической войне и работал против чумы свиней.Кацапы оказались корыстолюбивыТы тоже такой ? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8592 З нами з: 18.06.08 Подякував: 15 раз. Подякували: 614 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 05:37 Резервы ЦБ РФ рухнули рекордно с 2008 года



Обвальное падение рубля, долговых рынков по всему миру и стреметительное укрепление доллара - нанесли опустошающий удар по золото-валютным резервам России.



С 13 по 20 марта объем ЗВР под управлением центробанка сократился на 29,8 млрд долларов, отчитался регулятор в четверг. За неделю ЦБ лишился 5,1% от резервов, общий объем которых упал с 581 до 551,2 млрд долларов.



В среднем каждый рабочий день из резервов «испарялось» около 6 млрд долларов - сумма, которую статистика ЦБ не фиксировала даже во время кризиса 2014 года. Тогда максимальные потери ЗВР центробанк понес в период с 12 по 19 декабря - 15,7 млрд долларов.



Провал резервов стал рекордным с осени 2008 года. Тогда за недельный период с 17 по 24 октября ЦБ потерял 30,6 млрд долларов.



В отличие от кризиса 12-летней давности и "черного вторника" 2014 года, когда центробанк продавал резервы на бирже для поддержки курса рубля, на этот раз неудача подстерегла ЦБ на рынке форекс.



Сокращение произошло "под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки", объясняет сам регулятор в комментарии.



Банк России, напомним, начал «упреждающие» продажи валюты на бирже 10 марта, когда по курсу ударило 30-процентное падение цен на нефть. Объем операций, впрочем, был скромным - 3,6 млрд рублей день, то есть не более 50 млн долларов (по среднему курсу).



19 марта, когда доллар взлетел выше 80 рублей, а курс евро едва не пробил отметку 90, ЦБ увеличил интервенции вчетверо - до 13,6 млрд рублей в день (170 млн долларов). В сумме за отчетный период центробанк продал около 640 млн долларов.



Основной удар по ЗВР нанесло укрепление доллара. По последним доступным данным, в американской валюте ЦБ хранил 24,2% резервов, преимущественно на депозитах в иностранных банках. Портфель американских гособлигаций на 90 млрд долларов был распродан почти полностью в 2018 году на фоне прогнозов президента Владимира Путина о скором крахе американской валютной системы.



Основной инвестицией ЦБ стал евро (30,6% резервов). За отчетную неделю он упал на 4,4%, что принесло 7,8 млрд долларов убытка.



Золото, на которое приходится 19,1% ЗВР, подешевело на 6,1%. В результате 73 млн тройских унций в хранилищах центробанка обесценились на 6,7 млрд долларов.



2,7 млрд долларов ЦБ потерял на вложениях в британский фунт, 2,7 млрд долларов на японской иене и 0,8 млрд - на китайских юанях. Эти валюты составляют 6%, 13,2% и 3,7% от резервов.



Еще 0,6 млрд убытка принесли канадский и австралийский доллар. В сумме потери ЦБ на валютных курсах и золоте достигли 20 млрд долларов, свидетельствуют расчеты finanz.



Остаток - около 8-9 млрд долларов - центробанк мог потерять на обесценении долговых бумаг (46% от резервов, или 264 млрд долларов), где помимо надежных бондов облигаций Франции и Германии нашлось место для облигаций с кредитными рейтингом ниже «А» (7,2% от портфеля). Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3550 З нами з: 07.06.12 Подякував: 803 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 05:57 Ukrainian написав: Shram





https://www.lastampa.it/topnews/primo-p ... 1.38633327



Кацапы оказались корыстолюбивы



Ты тоже такой ? Кацапы оказались корыстолюбивыТы тоже такой ?



Ещё раз для особо непонятливых - в газете высказано мнение из разряда ОБС.

Неназванные источники, "по мнению журналистов"( когда это у нас журналисты стали медиками и спасателями разбирающимися в том какое оборудование полезно при эпидемии, а какое нет), сообщает газета и так далее. Ни одного официального заявления, ни одного конкретного заявления от итальянских врачей или людей занимающихся купированием короновирусной инфекции.

Только слухи и сплетни.



Чуть выше я привел вам мнения официальных лиц - зам губернатора Ломбардии и губернатора Ломбардии, именно там работают российские специалисты. Они высказались вполне однозначно -российская помощь нужна и полезна. Ещё раз для особо непонятливых - в газете высказано мнение из разряда ОБС.Неназванные источники, "по мнению журналистов"( когда это у нас журналисты стали медиками и спасателями разбирающимися в том какое оборудование полезно при эпидемии, а какое нет), сообщает газета и так далее. Ни одного официального заявления, ни одного конкретного заявления от итальянских врачей или людей занимающихся купированием короновирусной инфекции.Только слухи и сплетни.Чуть выше я привел вам мнения официальных лиц - зам губернатора Ломбардии и губернатора Ломбардии, именно там работают российские специалисты. Они высказались вполне однозначно -российская помощь нужна и полезна. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2976 З нами з: 26.03.16 Подякував: 156 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2020 06:10 Протоиерей РПЦ объяснил, почему пришел на проповедь в противогазе

«Я так захотел, такой мой каприз. Я считаю, что это психоз. И психоз раскрученный, я плевал на ваши психозы. Вам же можно бесноваться всем, а почему мне нельзя посмеяться над вашим беснованием?» — объяснил Ткачев. Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3550 З нами з: 07.06.12 Подякував: 803 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 270271272273 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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