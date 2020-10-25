А если нет ни экономики, ни танков, ни ракет, ни самолетов, как в государстве Украина?
То какая это получается держава?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 жов, 2020 07:06
А если нет ни экономики, ни танков, ни ракет, ни самолетов, как в государстве Украина?
То какая это получается держава?
Теперь уже точно не вернусь
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