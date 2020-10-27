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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 жов, 2020 08:10
А что это посты удаляете?
Не хватает смелости признать что нет у Украины ни танков, ни самолетов, ни ракет, ни экономики.
Вечно стоять с протянутой рукой у порога МВФ и ЕС - это ни экономика.
Перекрашивать старые советские танки и самолеты и наносить на место красных звезд желтый тризуб - это ни есть ВПК.
Теперь уже точно не вернусь
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