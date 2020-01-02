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Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:14
darmet написав: vovareuckij написав:
Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк
Вот и мне предстоит такая эпопея.
Десь рік тому планував сюди заходити...але нічого привабливого не побачив.
А Ви на шо клюнули...якщо не секрет?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:13
Квесторе_поверніться написав: darmet написав: vovareuckij написав:
Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк
Вот и мне предстоит такая эпопея.
Десь рік тому планував сюди заходити...але нічого привабливого не побачив.
А Ви на шо клюнули...якщо не секрет?
На мові військових це називається "розвідка боєм".
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Додано: Пон 05 лип, 2021 07:40
Квесторе_поверніться написав: darmet написав: vovareuckij написав:
Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк
Вот и мне предстоит такая эпопея.
Десь рік тому планував сюди заходити...але нічого привабливого не побачив.
А Ви на шо клюнули...якщо не секрет?
Минфин пару лет назад и этот банк предлагали бонус,вот с тех пор гривна пылью тут прибита
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:13
Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:59
sens написав:
Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.
Маловато будет...
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