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Обслуговування в українських
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кристал Банк 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:14

  darmet написав:
  vovareuckij написав:Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк

Вот и мне предстоит такая эпопея. :(

Десь рік тому планував сюди заходити...але нічого привабливого не побачив.
А Ви на шо клюнули...якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:13

  Квесторе_поверніться написав:
  darmet написав:
  vovareuckij написав:Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк

Вот и мне предстоит такая эпопея. :(

Десь рік тому планував сюди заходити...але нічого привабливого не побачив.
А Ви на шо клюнули...якщо не секрет?

На мові військових це називається "розвідка боєм".:D
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:40

  Квесторе_поверніться написав:
  darmet написав:
  vovareuckij написав:Два дня ходил сюда как на работу, чтобы забрать депозит, ничего не работало, не могли выдать деньги, отсталый банк

Вот и мне предстоит такая эпопея. :(

Десь рік тому планував сюди заходити...але нічого привабливого не побачив.
А Ви на шо клюнули...якщо не секрет?

Минфин пару лет назад и этот банк предлагали бонус,вот с тех пор гривна пылью тут прибита
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:13

свободные средства

Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:59

  sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

Маловато будет... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:56

  darmet написав:
  sens написав:Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.

Маловато будет... :wink:


акцент на повышение , а не окончательный %
sens
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  #<1 ... 891011
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