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Как владельцам квартир и бизнеса
не стать жертвой мошенников

Как владельцам квартир и бизнеса не стать жертвой мошенников
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2016 16:35

Как владельцам квартир и бизнеса не стать жертвой мошенников

Владельцам квартир и бизнеса в Украине приготовили "революцию": как не стать жертвой мошенников

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С мая зарегистрировать недвижимость и бизнес в Украине можно будет по-новому — даже на почте. ONLINE.UA разобрался в новых "революционных" правилах, вступающих в силу с 30 апреля, и собрал советы о том, как теперь не попасться на уловки мошенников. С конца следующей недели для регистрации недвижимости или бизнеса в Украине не нужно будет обращаться в БТИ. Эти услуги смогут оказывать местные власти, нотариусы и аккредитованные субъекты, к которым относятся центры предоставления административных услуг, коммунальные и госпредприятия, в том числе "Укрпочта". Госпочта уже заявила на своем сайте, что с мая намерена запустить пилотный проект по оказанию услуг регистрации бизнеса и недвижимости в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. "В ближайшее время "Укрпочта" должна пройти процедуру аккредитации на получение права оказания таких услуг, после чего мы станем полноправным субъектом предоставления регистрационных услуг", — заявил представитель госпочты Игорь Ткачук. Новые правила действуют на основании пакета законов по реформе системы регистрации бизнеса и недвижимости, вступившего в силу еще в ноябре 2015 года. С начала 2016 года они действовали в пилотном режиме, позволяя нотариусам и другим независимым регистраторам тестировать систему одновременно с действующими государственными регистраторами. Но уже с 30 апреля Министерство юстиции перестанет выполнять несвойственные для себя регистрационные функции. По словам юристов, это, в первую очередь, снизит коррупцию в системе регистрации недвижимости и бизнеса. "Изменения снизят уровень коррупции, связанный с регистрацией имущества граждан, так как уберут монополию регистрационной службы в этом вопросе", — уверен старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец. Такого же мнения придерживается вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. "С начала года регистраторов уже стало больше в разы. И мы видим, что давление коррупции на население и бизнес в данном вопросе существенно снизилось", — отмечает он. Но дерегуляция в области регистрации упростила жизнь не только бизнесу и гражданам, но и мошенникам. Они, используя несовершенство законодательства, уже делают попытки завладеть имуществом граждан и компаний. Для борьбы с подобным явлением с 1 января 2016 года при Минюсте начала работать комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации, которая принимает решения в течение 30 дней с момента получения заявления. Если решение регистратора было ошибочным или совершено по злому умыслу, то комиссия может рекомендовать его отменить. Увы, если регистратор не прислушается к рекомендации комиссии, владельцу недвижимости или бизнеса придется отстаивать свои права в суде. Несмотря на это, эксперты сомневаются в бурном росте мошенничества с 30 апреля. Но на всякий случай рекомендуют тем, кто планирует в ближайшее время воспользоваться услугами регистраторов, внимательно изучить документы, устанавливающие их права на недвижимость или бизнес. "Для защиты собственности желательно провести её инвентаризацию и проверить наличие всех правоустанавливающих документов. Таким образом, при каких либо махинациях с собственностью будет значительно проще восстановить нарушенное право", — советует Ростислав Кравец. Анатолий Топал считает, что на первых порах лучше воспользоваться услугами нотариусов. "Я не могу что-то советовать, так как каждый теперь может выбирать услуги по своему усмотрению. Но лично я бы первое время регистрировал права собственности у нотариусов, так как считаю, что они лучше других "подкованы" юридически и имеют больше опыта подобной работы", — говорит он. Отметим, что, согласно изменениям в законодательстве, уже с нового года отменены свидетельства о регистрации права собственности и извлечения из реестров. Право собственности подтверждается только электронными данными. Регистраторы выдают обычную распечатку из реестра, которая не заверяется.


Татьяна Павлюченко
Источник: news.online.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2016 17:58

Взломали доступ к реестру

http://strana.ua/news/13413-ukrainskij- ... omali.html :!:
trop-elena
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2016 18:10

  trop-elena написав:http://strana.ua/news/13413-ukrainskij-reestr-nedvizhimosti-vzlomali.html :!:

Вот по этому я против открытых реестров имущества. А бизнес в Украине лучше вообще не регистрировать.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2016 18:24

  trop-elena написав:http://strana.ua/news/13413-ukrainskij-reestr-nedvizhimosti-vzlomali.html :!:

Да рафик неуновец, это взломали плохие люди что-там гдето,а я честный нотариус совсем не при делах. Смешно.
stravapol
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2016 18:26

  Icarus написав:
  trop-elena написав:http://strana.ua/news/13413-ukrainskij-reestr-nedvizhimosti-vzlomali.html :!:

Вот по этому я против открытых реестров имущества. А бизнес в Украине лучше вообще не регистрировать.

А работать как будете? Ну если наркоту варить, то да, а так нет:)
stravapol
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2016 18:28

  stravapol написав:
  Icarus написав:
  trop-elena написав:http://strana.ua/news/13413-ukrainskij-reestr-nedvizhimosti-vzlomali.html :!:

Вот по этому я против открытых реестров имущества. А бизнес в Украине лучше вообще не регистрировать.

А работать как будете? Ну если наркоту варить, то да, а так нет:)

Вы хотите сказать, что бизнес можно только в Украине регистрировать? Остальной части мира нет?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:15

бізнес

Цікаво, чи є в когось реальний досвід роботи з такими інструментами? Як вони впливають на швидкість і якість ваших фінансових розрахунків? Було б корисно почути про конкретні переваги або підводні камені у їх використанні.
sendleradam93
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