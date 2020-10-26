Как владельцам квартир и бизнеса не стать жертвой мошенников

Додано: П'ят 22 кві, 2016 16:35

Владельцам квартир и бизнеса в Украине приготовили "революцию": как не стать жертвой мошенниковС мая зарегистрировать недвижимость и бизнес в Украине можно будет по-новому — даже на почте. ONLINE.UA разобрался в новых "революционных" правилах, вступающих в силу с 30 апреля, и собрал советы о том, как теперь не попасться на уловки мошенников. С конца следующей недели для регистрации недвижимости или бизнеса в Украине не нужно будет обращаться в БТИ. Эти услуги смогут оказывать местные власти, нотариусы и аккредитованные субъекты, к которым относятся центры предоставления административных услуг, коммунальные и госпредприятия, в том числе "Укрпочта". Госпочта уже заявила на своем сайте, что с мая намерена запустить пилотный проект по оказанию услуг регистрации бизнеса и недвижимости в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. "В ближайшее время "Укрпочта" должна пройти процедуру аккредитации на получение права оказания таких услуг, после чего мы станем полноправным субъектом предоставления регистрационных услуг", — заявил представитель госпочты Игорь Ткачук. Новые правила действуют на основании пакета законов по реформе системы регистрации бизнеса и недвижимости, вступившего в силу еще в ноябре 2015 года. С начала 2016 года они действовали в пилотном режиме, позволяя нотариусам и другим независимым регистраторам тестировать систему одновременно с действующими государственными регистраторами. Но уже с 30 апреля Министерство юстиции перестанет выполнять несвойственные для себя регистрационные функции. По словам юристов, это, в первую очередь, снизит коррупцию в системе регистрации недвижимости и бизнеса. "Изменения снизят уровень коррупции, связанный с регистрацией имущества граждан, так как уберут монополию регистрационной службы в этом вопросе", — уверен старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец. Такого же мнения придерживается вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. "С начала года регистраторов уже стало больше в разы. И мы видим, что давление коррупции на население и бизнес в данном вопросе существенно снизилось", — отмечает он. Но дерегуляция в области регистрации упростила жизнь не только бизнесу и гражданам, но и мошенникам. Они, используя несовершенство законодательства, уже делают попытки завладеть имуществом граждан и компаний. Для борьбы с подобным явлением с 1 января 2016 года при Минюсте начала работать комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации, которая принимает решения в течение 30 дней с момента получения заявления. Если решение регистратора было ошибочным или совершено по злому умыслу, то комиссия может рекомендовать его отменить. Увы, если регистратор не прислушается к рекомендации комиссии, владельцу недвижимости или бизнеса придется отстаивать свои права в суде. Несмотря на это, эксперты сомневаются в бурном росте мошенничества с 30 апреля. Но на всякий случай рекомендуют тем, кто планирует в ближайшее время воспользоваться услугами регистраторов, внимательно изучить документы, устанавливающие их права на недвижимость или бизнес. "Для защиты собственности желательно провести её инвентаризацию и проверить наличие всех правоустанавливающих документов. Таким образом, при каких либо махинациях с собственностью будет значительно проще восстановить нарушенное право", — советует Ростислав Кравец. Анатолий Топал считает, что на первых порах лучше воспользоваться услугами нотариусов. "Я не могу что-то советовать, так как каждый теперь может выбирать услуги по своему усмотрению. Но лично я бы первое время регистрировал права собственности у нотариусов, так как считаю, что они лучше других "подкованы" юридически и имеют больше опыта подобной работы", — говорит он. Отметим, что, согласно изменениям в законодательстве, уже с нового года отменены свидетельства о регистрации права собственности и извлечения из реестров. Право собственности подтверждается только электронными данными. Регистраторы выдают обычную распечатку из реестра, которая не заверяется.Татьяна ПавлюченкоИсточник: news.online.ua/