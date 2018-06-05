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Україна сьогодні відзначає День
перемоги над нацизмом у Друг

Україна сьогодні відзначає День перемоги над нацизмом у Друг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2016 10:58

  Стас написав:
  Faceless написав:
  Стас написав:Faceless, о свободе слова в Украине красноречиво говорит хотя бы тот факт, что как минимум 10% моих сообщений на этом форуме просто удаляются...

Не надо путать свободу слова с флудом и троллингом. А также нарушать правила, чем вы кстати занимаетесь

Приведите конкретные примеры. Просто Вы не приемлите любое мнение отличное от Вашего...

Серьезно? Если бы я не не воспринимал чужое мнение, то не вел бы дискуссии, порой на много страниц.
Пример нарушения правил - обсуждение модерации ведется или в ЛС или в спецтемах. Читайте правила форума. И посему вопрос считаю закрытым.
  Galas написав:Все что вы перечислили в той же мере применимо к Украине.

Еще одно голословное заявление.
Докажите.
Выше уже попробовали - не вышло
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2016 11:02

  Faceless написав:Еще одно голословное заявление.
Докажите.
Выше уже попробовали - не вышло

Выше уже пробовали и все вышло:
  Expert777 написав:Faceless
Не хотел конечно разжигать и вообще трогать эту тему, но раз уж Вы сами предложили.
Следует отметить, что часто фашизм и нацизм приравнивают между собой, подменяя одно понятие другим. Потому то, что формулируют как признаки фашизма, обычно является признаками как раз нацизма.
Из известных 14 признаков в Московии наблюдаются как минимум 11:
1) Мощный и продолжительный национализм. В Украине сформулирован, как Украинство. Превосходство всего украинского, противопоставление русского и украинского.
2) Пренебрежение к правам человека. На эту тему материала просто море. Тут собственно и менять ничего не надо
3) Выявление врага. Общество постоянно фокусируется как на внешних врагах ("русня", "КГБ", "совки", "кацапы" и т.п. (см. результаты опросов)) так и на внутренних
4) Преимущественное положение вооруженных сил - огромная доля затрат на оборону в бюджете и в ВВП, постоянно растущая милитаризация общества. Вот тут просто пять балов. РФ расходует на оборону 4,4% от ВВП. США тратят на оборону 4,4% ВВП. Украина тратит 5% ВВП на безопасность и оборону, - Порошенко
5) Полный контроль над СМИ. Это просто смешно говорить, про страну в которой один из главных каналов принадлежит президенту.
6) Маниакальное увлечение национальной безопасностью. Вы это серьезно говорите?Посмотрите сколько людей ходят в форме в Киеве
7) Переплетение религии и правительства - нужны комментарии? Собственно нет «Очевидно, что в сегодняшней ситуации многим верующим трудно согласиться с существующим разъединением украинского православия. Конечно, я кардинально не допускаю, чтобы государство вмешивалось – и я этого не допущу - в межцерковные отношения. Это дело верующих и церквей. Но и игнорировать волю народа тоже негоже, так же, как недопустимо допустить вмешательства в эти процессы другого государства», – подчеркнул президент.
8) Тотальное доминирование госкорпораций. Тут согласен, нет такого, но об этом многие мечтают
9) Почти неограниченные полномочия полиции. Новое законодательство Украины в этом фактически не отличается от России, к сожалению
10) Высочайший уровень коррупции. Тут можно просто посмеяться.
11) Фальшивые выборы. Фактическое отсутствие оппозиции. Это точно не про Украину? Запрет коммунистической партии, запрет оппозиционного блока. Избиение кандидатов в депутаты. Это все про Украину.

Так что, к сожалению, мы идем не в Европу, а в Россию, в худшем ее проявлении.
Galas
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2016 11:03

Re: Україна сьогодні відзначає День перемоги над нацизмом у

  Galas написав:Выше уже пробовали и все вышло:

Опровергните хоть одно мое опровержение.
Все "аргументы" в цитате ничем не подтверждаются
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2016 12:17

  Faceless написав:
  Galas написав:Выше уже пробовали и все вышло:

Опровергните хоть одно мое опровержение.
Все "аргументы" в цитате ничем не подтверждаются

Каких высот разума Вы ожидаете от низкоквалифицированных троллей?
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2016 15:49

  Viareggio написав:
  Whatever написав:Кстати, Первая Мировая - хороший пример. Поскольку советская власть постаралась вытравить воспоминания об "империалистической войне", нынешние "дедывоевали" начинают хлопать глазами на вопрос, почему у них такая избирательная память и почему они не чтут миллионы погибших в ту войну.


Интересное замечание! Кстати, те же россияне не празднуют день победы в чеченской войне.


В какой из?

Кроме того, у них там КТО до сих пор идет, пока нечего праздновать.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2016 23:04

"победастия"

В городе Волхов, входящем в состав Ленинградской области, в День Победы, 9 мая, скончалась 91-летняя ветеран войны Клавдия Малашкина. Пенсионерка перед смертью три дня пробыла в квартире, где ее заперла внучка, без еды и воды. При этом в двери ветерана находились три открытки от властей Ленобласти в честь Дня Победы.
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:38

Faceless мдя.. далеко пойдете - уровень какашек в крови просто зашкаливает.. Есть еще какие-то гадости бытовые про соседей процитировать?? Своих гадостей мало? - чем-то хорошим бы читателей порадовали, тьху, блин..
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