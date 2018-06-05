Україна сьогодні відзначає День перемоги над нацизмом у Друг
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Стас написав:Faceless, о свободе слова в Украине красноречиво говорит хотя бы тот факт, что как минимум 10% моих сообщений на этом форуме просто удаляются...
Не надо путать свободу слова с флудом и троллингом. А также нарушать правила, чем вы кстати занимаетесь
Приведите конкретные примеры. Просто Вы не приемлите любое мнение отличное от Вашего...
Серьезно? Если бы я не не воспринимал чужое мнение, то не вел бы дискуссии, порой на много страниц. Пример нарушения правил - обсуждение модерации ведется или в ЛС или в спецтемах. Читайте правила форума. И посему вопрос считаю закрытым.
Galas написав:Все что вы перечислили в той же мере применимо к Украине.
Еще одно голословное заявление. Докажите. Выше уже попробовали - не вышло
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Faceless написав:Еще одно голословное заявление. Докажите. Выше уже попробовали - не вышло
Выше уже пробовали и все вышло:
Expert777 написав:Faceless Не хотел конечно разжигать и вообще трогать эту тему, но раз уж Вы сами предложили. Следует отметить, что часто фашизм и нацизм приравнивают между собой, подменяя одно понятие другим. Потому то, что формулируют как признаки фашизма, обычно является признаками как раз нацизма. Из известных 14 признаков в Московии наблюдаются как минимум 11: 1) Мощный и продолжительный национализм. В Украине сформулирован, как Украинство. Превосходство всего украинского, противопоставление русского и украинского. 2) Пренебрежение к правам человека. На эту тему материала просто море. Тут собственно и менять ничего не надо 3) Выявление врага. Общество постоянно фокусируется как на внешних врагах ("русня", "КГБ", "совки", "кацапы" и т.п. (см. результаты опросов)) так и на внутренних 4) Преимущественное положение вооруженных сил - огромная доля затрат на оборону в бюджете и в ВВП, постоянно растущая милитаризация общества. Вот тут просто пять балов. РФ расходует на оборону 4,4% от ВВП. США тратят на оборону 4,4% ВВП. Украина тратит 5% ВВП на безопасность и оборону, - Порошенко 5) Полный контроль над СМИ. Это просто смешно говорить, про страну в которой один из главных каналов принадлежит президенту. 6) Маниакальное увлечение национальной безопасностью. Вы это серьезно говорите?Посмотрите сколько людей ходят в форме в Киеве 7) Переплетение религии и правительства - нужны комментарии? Собственно нет «Очевидно, что в сегодняшней ситуации многим верующим трудно согласиться с существующим разъединением украинского православия. Конечно, я кардинально не допускаю, чтобы государство вмешивалось – и я этого не допущу - в межцерковные отношения. Это дело верующих и церквей. Но и игнорировать волю народа тоже негоже, так же, как недопустимо допустить вмешательства в эти процессы другого государства», – подчеркнул президент. Тотальное доминирование госкорпораций. Тут согласен, нет такого, но об этом многие мечтают 9) Почти неограниченные полномочия полиции. Новое законодательство Украины в этом фактически не отличается от России, к сожалению 10) Высочайший уровень коррупции. Тут можно просто посмеяться. 11) Фальшивые выборы. Фактическое отсутствие оппозиции. Это точно не про Украину? Запрет коммунистической партии, запрет оппозиционного блока. Избиение кандидатов в депутаты. Это все про Украину.
Так что, к сожалению, мы идем не в Европу, а в Россию, в худшем ее проявлении.
Whatever написав:Кстати, Первая Мировая - хороший пример. Поскольку советская власть постаралась вытравить воспоминания об "империалистической войне", нынешние "дедывоевали" начинают хлопать глазами на вопрос, почему у них такая избирательная память и почему они не чтут миллионы погибших в ту войну.
Интересное замечание! Кстати, те же россияне не празднуют день победы в чеченской войне.
В какой из?
Кроме того, у них там КТО до сих пор идет, пока нечего праздновать.
Faceless мдя.. далеко пойдете - уровень какашек в крови просто зашкаливает.. Есть еще какие-то гадости бытовые про соседей процитировать?? Своих гадостей мало? - чем-то хорошим бы читателей порадовали, тьху, блин..